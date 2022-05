U DUGOVIMA DO GUŠE?! Nikolini Pišek nakon smrti muža ostale HIPOTEKE od vrtoglavih 400.000 EVRA!

Šok!

I pre nego što je sahranjen Vidoje Ristović, bilo je polemike oko toga ko će da nasledi njegovu imovinu, u šta spadaju nekretnine i dragocenosti poput umetničkih slika i nakita čiji je bio kolekcionar.

Prema rečima, za medije, sagovornice advokatice Sare Papaz, nasledno pravo imaju udovica Nikolina Pišek i ćerke pokojnika Matea i Una Sofija. Tako bi bilo da je Vidoje imao imovinu, kao što se mislilo, ali ispostavilo se da se na njegovo ime ništa nije vodilo. Stan u centru Beograda, u Knjeginje Zorke, u kojem je boravio s porodicom, vodi se na ime njegovog oca Vitora Ristovića poznatijeg kao Miša Grof, što je on i potvrdio na dan kada je objavljen naš tekst o podeli imovine.

Devojački stan

S obzirom na to da je pokojni Vidoje sa Nikolinom i ćerkom dosta vremena provodio u Hrvatskoj, verovalo se da on tamo poseduje imovinu, ali ni to nije tačno. Nekretnina u kojoj su njih troje živeli nekoliko godina u Zagrebu zapravo je Nikolinin devojački stan i u njemu su bili dok se nije dogodio zemljotres, a potom i curenje plina u kojem su umalo stradali voditeljka i njihova naslednica. Nakon toga odlučili su da kupe kuću, odnosno vilu, što su i učinili pre više od godinu dana.

Kako saznaju mediji od izvora iz Hrvatske, i "pametna vila" vodi se na ime Nikoline, ali je sporna po više osnova. Kao prvo, nije poznato da li je završeno renoviranje kuće koje je trajalo nekoliko meseci. Prema rečima našeg izvora, navodno radovi još uvek traju i Pišekova je u poslednje vreme boravila u iznajmljenoj kući. Međutim, to nije jedino problem.

Kako kaže sagovornik, pokojni Vidoje i Nikolina pametnu vilu nisu kupili za keš u potpunosti, već su podigli kredite kod jedne banke iz Austrije. U pitanju su dve pozajmice od po 400 hiljada evra, odnosno ukupno 800 hiljada evra, za šta su stavili hipoteke. Nekretnina je vredela ukupno milion i po evra, što znači da su ostatak od 700 hiljada evra platili u gotovini. Nikolina sad kao vlasnica kuće mora da otplaćuje rate kredita koje su sigurno visoke, a ta kuća očigledno neće biti predmet podele imovine jer se nije vodila na Vidoja.

Ne zanima je nasledstvo

Pišekova juče nije odgovarala na pozive, a kada je objavljen tekst o podeli imovine pokojnog Vidoja, Nikolina je rekla da o tome ne razmišlja.

- Mislim da je u ovom trenutku najmanje bitno to kako ćemo da podelimo imovinu. I dalje nisam dobro, ne znam zašto ljudi misle da razmišljam o materijalnim stavima u trenutku kada je moja bol nemerljiva. Još jednom molim sve ljude, pa i novinare da mi daju prostora i da imaju razumevanja za mene. Treba mi saosaćanje i mir. Ne bih da se od ovoga pravi senzacija - poručila je Pišekova.

Autor: N.Ž.