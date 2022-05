Ceo region je oduševljen Konstraktinim prolaskom u finale i mnogi su bili oduševljeni zbog rezultata koje je ostvarila. Naše komšije iz Hrvatske su takođe slavili zajedno sa nama, a mnogi njihovi mediji su imali veoma pozitivne reči za našu predstavnicu i nisu štedeli komplimente.

Međutim, na Tviter nalogu koji se bavi vestima sa Evrovizije i hrvatske "Dore" (njihov nacionalni izbor za Pesmu Evrovizije) pojavili su se veoma ružni tvitovi upućeni Konstrakti i njenim stočićima koji izgledaju kao slovo Z koje Rusi koriste u Ukrajini.

Priča o tim stočićima je ustalasala našu javnost za Vaskrs, ali je nedugo zatim sve objašnjeno. Iako ovo nije zvaničan Tviter nalog organizacije, baca veliku senku na dosadašnju dobru energiju posle Konstraktinog prolaska u finale.Bez obzira na objašnjenje, na tom nalogu stoji mnogo tvitova koji prozivaju Konstraktu i Srbe.

- Najveća sramota u istoriji Evrovizije - tvituju oni.

- Umetnica mora biti gubitnica - nastavljaju dalje.

- Da li Konstrakta podržava Rusiju - stoji u sledećem tvitu, iako je samo umetnica objasnila da "stolovi su ponekad samo stolovi".

- Sramota za Konstraktu i Srbiju, na početku ruske invazije na Ukrajinu, njihova vojska jeb koristila slovo "Z" i koristila ga na tenkovima da bi se lakše prepoznali - pišu dalje., a svaki sledeći tvit se odnosi da Srbija i Konstrakta podržavaju Rusiju i da je sve ovo velika sramota.

Mnogi su se pobunili protiv ovakve retorike, a reagovali su i Hrvati koji su pisali kako je ovo preterano i da ne treba mešati politiku i umetnost, u ovom slučaju muziku i mnogi se nisu složili sa ovim tvitovima.

Shame of #konstrakta and #Serbia however, at the beginning of the invasion of Ukraine, the Russian army used that letter "Z" and often pointed it out on tanks in order to be recognized in that way.#EUROVISION #esc2022 #EUROVISION pic.twitter.com/UehIo7A2xQ