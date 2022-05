ON MI JE BIO SVE VREME U MOLITVAMA: Nikola Rokvić otkrio detalje boravka u Izraelu, izneo da se molio za oca Marinka, pa do detalja opisao SVETO MESTO!

Popularni pevač Nikola Rokvić nedavno je boravio u Izraelu na kome je doživeo neverovatne stvari koje kako kaže će pamtiti celoga života.

On je ispričao utisak koji je Jerusalim ostavio na njega.

- Kada smo došli u Jerusalim to je ostavilo neverovatan utisak na mene. Biti na mestu gde je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista je zaista veličanstveni doživljaj. Svi smo ušli u reku u belim haljinama i imali smo utisak da sve loše odlazi od nas s vodom. Sa takvom verom sam izašao iz reke i osećao sam se pročišćeno - ispričao je pevač.

Već pola godine prošlo je od kada nas je napustio legendardni Marinko Rokvić, čiji odlazak je ostavio veliku tugu i bol u krugu porodice i svih onih koji su ga poznavali i voleli.

- Dali smo šest meseci odmah po mom povratku i mnogo mi je značilo što sam bio na svetim mestima i što je on tada bio u mojim molitvama. Verujem da je to bilo veoma značajno za moju porodicu i sve ljude koji su bili sa mnom, pa i za one koji nisu sa nama jer je molitva ta koja nas spaja - rekao je Nikola.

