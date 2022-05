EVO GDE JE I ŠTA RADI KONSTRAKTA NAKON EVROVIZIJE: Izdominirala u Torinu, a sada otkriva kako na sve to reaguju njena deca i muž!

Zakazala je mnoštvo festivalskih nastupa za leto!

Pobedu na prestižnom muzičkom takmičenju odnela je Ukrajina, a našu predstavnicu Anu Đurić Konstraktu plasmana su koštali glasovi žirija, koji ju je prvo plasirao na 11. mesta, a potom ju je publika odvela na 5. mesto.

Ona je sada dan nakon sletanja u Beograd progovorila za medije i sumirala utiske o čitavom takmičenju.

- Nije mi se još uvek u potpunosti sleglo sve. Pošto otkako sam došla kući sačekalo me je još gomila obaveza. Ono što mi isplivava kao najbitnije od svega jeste ta podrška koja se desila sa svih strana, kao i u Srbiji. Možda još i važnije, i od naših komšija. Desilo se to neko malo prepoznavanje i ujedinjenje, to je društveni događaj za sve nas - rekla je Konstrakta.

Pevačica je priznala i šta joj smeta otkako je stekla veliku popularnost.

- Smeta mi ove situacije gde sam ja izašla u kafić da popijem kafu na miru, pa se završi tako što dajem intervju. Mislim da je to nepotrebno. Niti sam ja ta koja pravi neki spektakl... To bih volela da se ispoštuje. Mislim da je to u krajnjoj liniji pristojno, ostaviti ljudima koji su u žiži javnosti slobodan prostor. Osim toga je sve okej - priznala je ona i otkrila koji su joj planovi za leto:

- Idu koncert. Bavimo se onim čime se inače bavimo, tako da se tome radujem. Ni ne znam koji je spisak svih nastupa koje ćemo imati, festivalski su.

Poznato je da je naša predstavnica mama dvoje dece, a evo kako su oni reagovali na njen nastup.

- Super. To nije bilo samo ove dve nedelje da nisam bila tu. Ja sam praktično dva meseca unazd od jutra do sutra imala obaveze. Sada će sve to da se slegne i da dođe na svoje mesto. Deca vole sve što se dešava - rekla je ona i dotakla se supruga, koji joj je bi onajveća podršak:

- On je analitički tip koji nikad nije pratio "Evorviziju" na ovaj način.

Ona je istakla da je zadovoljno 5. mestom.

- Da. Možda je prvo mesto prepreambiciozno. To je bio mikro performans i jedna malo drugačija pesma, tako smo i prepoznati. I to je dobro, prepoznali su nas kao nekog ko je imao alternativniji pristup. To je pesma koja ima sadržaj i to su ljudi prepoznali - rekla je ona.

Autor: M.M.