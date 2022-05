JASNO JE OD KOGA JE NASLEDILA LEPOTU: Ćerka Nade Obrić PRVI PUT U JAVNOSTI! Zablistala na pedesetogodišnjici majčine karijere! (FOTO)

Ponosno fotografisala svaki Nadin korak!

Legendarna pevačica narodne muzike Nada Obrić danas je u centru Beograda u Nušićevoj ulici proslavila pedeset godina uspešne muzičke karijere, na kojoj bi mogli da joj pozavide mnogi.

Pevačica je oko 17 časova sa svojim najbližima stigla na ceremoniju, gde ju je sačekao veliki broj kolega i prijatelja, a među prvima su se pojavile Vera Matoviuć, Mina Kostić sa ćerkom, Milena Plavšić i mnogi drugi.

Pevačica je sa sjajom u oku sumirala ovih 50 godina blistave karijere i prisećala se svojih najvećih uspeha.

Nadini najbliži su vidno raspoloženi došli da uveličaju njenu pedesetogodišnjicu karijere i uživaju u njenim najvećim hitovima.

Javnost je retko imala priliku da vidi Nadinu porodicu, a sada se na ceremoniji pojavila i njena ćerka Itana Pavićević, koja je sve vreme snimala i fotografisala sećanja na Nadine najveće uspehe tokom karijere duge 50 godina.

Ono što je svima zapalo za oko, jeste to što je Itana energijom i lepotom povukla na uspešnu majku, te mnogi smatraju da je prava šteta što nije nastavila njenim stopama i izgradila muzičku karijeru.

Itana je početkom januara 2020. rešenjem Ministarstva spoljnih poslova postavljena za ministra savetnika Ambasade Republike Srbije u Beču, to jest za prvog operativca predstavništva, koji po potrebi zamenjuje ambasadora.

Kako mediji pišu, Nadina ćerka je i ranije radila u Ambasadi Srbije u Beču, od 2012. do 2016., da bi potom službu nastavila u Berlinu. Iz Berlina je opet vraćena u Beč, i to u fotelju drugog čoveka ambasade, to jest ministra savetnika.

