MAJKA OD ALEKS UZVRAĆA UDARAC! Slovenka odgovorila Dalilinom ocu: Klanjaš, a decu daješ u dom?! Treba da te je SRAMOTA, ćerku mi NE DIRAJ!

Slovenka Nikolić, majka učesnice "Zadruge" Aleksandre Nikolić, u razgovoru za naš portal komentarisala je predstojeću ćerkinu svadbu s Dejanom Dragojević, a potom brutalno odgovorila na prozivke Husu Mujiću, ocu Dalile Dragojević.

Udaje vam se ćerka u nedelju! Jeste li uzbuđeni?

- Sad sam čula da se udaje! Pa, drago mi je baš! Mnogo sam srećna, mnogo mi je drago zbog njih dvoje. Jedva čekam tu nedelju, da ih vidim onako slatke, lepe na tom venčanju, bez obzira što je to neformalno sve, drago mi je, Boga mi. Svi su pokušali da ih rastave sa svih strana, imali su udarce, ali su izdržali. Aleksandra voli Dejana... Ne da ga voli, nego... Toliko se u njega zaljubila, ona bi u kolibu išla s njim! Ja ću imati muke kada ona izađe, verujte mi, navikla je tamo sa Dejanom - ugađa joj, čeka je doručak, vitamini, vitaminski sokovi, sve je čeka kad se probudi! A ja nisam Dejan (smeh). Neka su zdravo, pa kako Bog odluči. Ali imaju dosta ljubomore, mada se smanjilo, primećujem.

Je l' biste voleli unuče?

- Volela bih da dobijem devojčicu od nje, to joj pričam već dve godine unazad. Dok sam živa, volela bih da vidim njeno dete i istog momenta da umrem, ne bih žalila. Moja Aleksandra zaista nema nikoga u životu osim mene. Ja sam svesna, jednog dana kada mene ne bude bilo... Ona je naivna, dobra, povodljiva, veruje svakome... Zadnji dinar bi ti dala... Znam sve kako bi i šta bi bilo. Bolje da ima svoju porodicu kada mene ne bude bilo, da ne bude sama, već da ima svoju porodicu.

Ponovo je pokrenuta priča da se vaša Aleksandra bavila prostitucijom. To je sinoć iznela nova zadrugarka Dia i prenela joj pozdrave navodno od nekog čoveka.

- Pusti budalu! Ja ne znam šta oni više hoće od tog deteta, nikad se to ne bi znalo da nije skočila da brani Milicu Kemez za Bujanovac, a Aleks je tamo bila 15 dana, a ova 2 godine! Pa, mi ne bismo živeli ovako kako živimo, da sastavljamo kraj sa krajem, da ona to radi. Pa, ona je toliko nežna... Ona to da radi?! Pa, nema Boga! Nema tu šanse!

Čuli ste da je Huso Mujić, Dalilin otac, potkačio vašu Aleksandru, pomenuo njenu prošlost?

- Bože me oprosti, kaže on - vernik. Ja sam vernik od devete godine, bavila sam se javnim poslom, ali sam ostala ista, srce i duša mi se nisu promenili. On daje svoju decu u dom, jedno, drugo, treće... I ti ideš da se klanjaš, da se moliš Bogu - oprosti, ali to vernik ne radi! Kada Dalila kaže:"Moj otac je najbolji na svetu", pa on nikada ne može biti dobar čovek. Ja sam tri posla radila da bi moja Aleksandra imala sve. Ti daješ svoju decu tamo, vamo, nećeš da ih priznaš, a govoriš da si dobar čovek i vernik? To je užas! Priča se i za taj plac, uzeo ga od brata... Vernici to ne rade, ja polazim od sebe. Ono što ne želim da meni rade, neću ni ja drugima.

Jeste li očekivali da će vam pomenuti ćerku u tom kontekstu?

- Ne znam šta da radim, ja samo da ga tužim?! Vidim ja po njegovoj faci, vidim u njemu mnogo tih loših stvari. Sve mu se vidi na licu. Dobar, dobar... Ma, da, mene moj Bog nikad nije izneverio u nekim stvarima. Treba da ga bude sramota što mi dete dira. Moja Aleksandra je ćutala kada su se svađali Dalila i Dejan, a on mi dira dete. Svi je diraju, ja ne znam šta je ovo!

Da li je Dalila bolja od Aleksandre, ko što kaže on?

- Moja Aleksandra je jedna, jedinstvena i neponovljiva, najbolje dete na svetu. Verujte mi, ona masku nema, to će je koštati, ali šta da radim.

Autor: D.T.