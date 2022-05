Da se naježiš!

U nedelju je kao bomba odjeknula tužna vest da je popularnoj pevačici Milici Pavlović preminula voljena baka Rada Pavlović, koja joj je nakon dedine smrti bila najveća podrška.

Koliko je ovo potresno za pevačicu znaju svi oni koji su upućeni u njen život i karijeru, budući da su je pokojni baba i deda odgajili, te da je sa njima imala poseban odnos.

Tek što je izdala hit album ''Posesivna'' koji obara sve rekorde već mesec dana na svim striming platformama, Milica se suočila sa jednim od najvećih gubitaka u svom životu. Trebalo joj je vremena da se javno oglasi i sa hiljadana pratilaca podeli neizmernu tugu, a sada je još jednom to učinila na svom Instagram nalogu. Komentari podrške su se samo nizali, a pevačicine reči kidaju dušu:

- Život zaista piše romane, a ja sam do sada u više navrata imala situacije koje su mi za samo jedan tren kompletan život okrenule naopačke. Za godinu i po dana sam ostala bez ljudi koji su bili moja porodica, moj dom, moj tim. U novembru 2020. godine je otišao moj Dude, a danas isti scenario, isti ljudi, samo odlazi i moja Rada. I sada imam dva anđelčića na ramenu. Sa jedne strane si ti, a sa druge moj Dude. I od sutra, zajedno, pišemo nove pobede. Jer, mi smo i dalje tim. Pevamo, igramo, slavimo život. I imam jednu malu molbu za sve ljude koji me poznaju, vole, podržavaju, sreću... Samo me ništa nemojte pitati. Pustite me da naučim da živim sa ovom situacijom na svoj način. A ova bol... Uspeću valjda vremenom nekako da je pripitomim. Bar se nadam da hoću. Moram - napisala je Milica na svon Instagramu uz galeriju fotografija sa pokojnom bakom Radom.

Autor: M.M.