Bivša zadrugarka razvezala jezik!

U večerašnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' Stefan Milošević Panda i Sanja Stanković ugostili su Maju Marinković. Tom prilikom, Maja je govorila i o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem, a onda je usledilo sledeće pitanje voditelja:

- Da li je Janjuša žena izbacila iz kuće, nakon što je izašao vaš zajednički klip?

- Ja sam čula istu tu priču, to mi je rekao naš zajedniči prijatelj. Tog jutra ga je dočekala tašta ispred kuće, živeo je kod njih, na staroj adresi. Sad ne znam gde živi... Svuda pođi, kući Lesi dođi - našalila se Maja, a onda je Panda primio poziv od Janjuša u programu uživo.

- Kaže, puno vas pozdravlja - rekao je voditelj.

- Taj poziv me neće omekšati. Ne volim kad pružim šansu nekom, a on ne ispadne čovek. Tom temom se više ne bih bavila. On je te večeri bio tako uporan da dođemo za sto kod njega. Ništa se tu nije desilo, ne mora gospođa da brine. Upućeni su mi neki pozivi upozorenja, broj je bio sakriven. Kad se nekom ker odveže s lanca i pobegne i dođe kod mene, šta ja da radim... - otkrila je Marinkovićeva u emisiji ''Pitam za druga''.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.