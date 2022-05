Osudila pojedine koleginice da zapostavljaju decu i samo im guraju pare, a uopšte ne vode računa o njima.

Pevačica Branka Sovrlić je u ispovesti šokirala kada je priznala da nikad nije konzumirala opijate, iako joj je droga bila nadohvat ruke budući da su se kolege oko nje drogirale. Pevačica je oplela po koleginicama koje imaju decu, te ih osudila da zapostavljaju decu i samo im guraju pare, a uopšte ne vode računa o njima.

Naime, Branka je na početku istakla da joj je novokomponovana muzika ne dopada, te da svi pevači zgrću pare od starih kvalitetnih pesama budući da sada nema pravih narodnjaka.

- Bez obzira na nove trendove i to što više nema pravih narodnjaka da se snimaju, svi pevači najveće pare uzimaju pevajući stare pesme. Nisam videla da mladi preko elektronike plate bakšiš, već samo kad se pevaju pravi narodnjaci. Ne treba mi album jer sada je najbolje da snimite hit i da ga promovišete. Nemaju ljudi vremena da slušaju albume. Sad sam se povukla, zasluženo se odmaram jer sam ceo život radila, odmalena sam u muzici i nema žanra koji nisam pevala - rekla je Branka, pa priznala da joj u provodu nikada nisu bili potrebni narkotici jer se i bez njih ludo provodila:

- Nikada nisam bila poročna, meni ne treba "fiks" da bih se provela u gradu ili na nastupu. Mene uvek ponese dobra pesma, to je dovoljno, što se kaže, dovoljno sam luda i pozitivna i bez droge. Najporočniji su pevači koji su iz blata izašli na scenu, koji su se preko noći proslavili, pa ih je sve to udarilo u glavu. Nisam tako radila. Nikad nisam živela kao mala u izobilju, ali se takođe nikad nisam razbacivala, zato i imam jer znam da prištedim. Ne znam zašto se ljudi hvataju za moje milione i to kako mi je kuća sređena. Pevači koji su više zarađivali od mene troše sve na drogu, ja ne. Više volim da kupim nešto za kuću.

Nakon ovoga pevačica je priznala da je zakasnila da ide na vantelesnu oplodnju i navela da je nepristojno pitati ženu zašto nema decu, kao i da njene koleginice koje ih imaju uopšte ne vode računa o njima.

- Kad sam razmišljala da odem na vantelesnu oplodnju, s obzirom na to da nisam mogla da imam decu, već je bilo kasno. Toliko je danas devojaka koje nemaju decu, ne znam zašto se ljudi lepe za to i komentarišu na svakom koraku. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. Nepristojno je pitati žene da li imaju decu ili ne. Treba da se smatra nekulturnim jer je to lična stvar. Toliko je pevačica koje nemaju decu, s druge strane mnogo je onih koje imaju, a nisu ih vaspitale i negovale, pa zagorčavaju život svima u okolini. Zapostave decu, pa se posle čude sto su delinkventi.

Branka kaže da nije ništa radila na sebi.

"Koliko god da nailazim na komentare da sam nešto radila na sebi to nije istina. Negujem prirodan izgled, samo sam sredila zube. Najviše sam zahvalna dobroj genetici, danas devojke sve izgledaju isto, ne znam zašto misle da je to lepo. Valjda treba da se neguje naša priroda, gledajte snimke odranije i sada. Pevačice menjaju lični opis, ja sam u spotovima ista sada i pre 15 godina", rekla je ona.

Brata sam izgubila, njegova deca su kao moja Izgubila sam brata, njegova deca su kao moja i uvek će biti moj ponos. Nikad niste mogli da pročitate da sam nekoga vređala tokom karijere karijeru. Sve sam gradila uredno, ne volim svađe. Sa suprugom se slažem bez greške. Doživela sam to da uvek kaže: "Ne daj bože da ja umrem pre nje." Nikad nismo varali jedno drugo. Sad je privilegija ostariti i doći u neke pozne godine. Ludo je vreme, brzo se živi.

