Sinoć je na velelepnom imanju održana još jedna žurka. Za veselu atmosferu bio je zadužen DJ Neba koji je zadrugare za par minuta podigao na noge i igrali su celo veče.

Samo veče je počelo zanimljivo kada je Ana Jovanović prišla Dalili Dragojević i tom prilikom joj pročila da joj je ovo poslednja žurka na kojoj je slobodna, aludirajući na svadbu koja će Dalili biti organizovana u nedelju sa Filipo Carem.

Miljana Kulić je cvelo veče obasipala poljupcima Nenada Macanovića Bebicu i to sve ispred Lazara Čolić Zole, kome je to nenormalno smetalo.

Sa druge strane Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić su se žestoko posvađali. Naime, Dejanu je počelo da smeta ponašanje od Aleks, pa joj često to i prebacuje. Aleksandri je smetalo što joj Dejan ne posvećuje dovoljno pažnje, on je pokušvao da spusti loptu sa njom, ali mu to nije polazilo za rukom jer je Aleksandra baš želela svađu. Dejan je u nekoliko navrata pokušavao da se skloni od Aleks, ali mu ona to nije dozvoljavala. Njihov sukob je trajao do ranih jutarnjih sati, a Dejan je u nekoliko navrata šutirao limenke.

Aleksandra se nije smirivala, pa je nastao još veći karambol. Ona je sve vreme gunđala Dejanu da bi u jednom momenut sela na njega kako ne bi mogao da se skloni od nje. Posle njene histerije, Dejan je krenuo da je baci u bazen kako bi je smirio, ali se ubrzo sažalio na nju, i ponovo su počeli da razgovaraju, ali nije imalo smisla jer su se ponovo posvađali. Dejan je čak Aleks nazvao folirantkinjom.

Sa druge strane desilo se nešto što niko nije očekivao. Naime, Dalila Dragojević je bila za rulet stolom sa Filipom Carem, i kada joj je nestalo para, Car joj je ponudio novac, ali je ona odbila. Dalila je nakon toga napustila kazino i plakala jer nije mogla da veruije da joj je Car posle svega ponudio novac. Car joj je u jednom momentu prišao i to je nju još više raznežilo. Car je potom Dalili najavio razgovor u ranim jutarnjim satima u izolaciji, što je ona nestrpljivo čekala. Međutim do razgovora nisu izdržali, jer su se ubržo na ulasku u kazino pomirili.

Car je u toku noći pokušavao da izvuče priznanje od Dalile kako bi ona htela da se poljubi sa Anđelom, ali ona je o poricala. Caru je takođe smetalo što Dalila nije žena kao njegova majka. Kada su stigli u izolaciju, njih dvoje su spojili dušeke kako bi spavali zajedno.

Usledio je razgovor koji je začinjen žestokim akcijama koje su trajale nekoliko sati. Car i Dalila su želeli da nadoknade propušteno pa su izmenjali sve poze tokom jutra. Oni su akciju ponavljali nekoliko puta.

Zadruga 5 - Žestoko seksualno pomirenje Dalile i Cara - 18.05.2022. pic.twitter.com/KofPZpOTAd — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Car pokušao da bude iznad Dalile - 18.05.2022. pic.twitter.com/mQJ0T6kOfJ — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Car ipak nije izdržao da bude gore, pa se zamenio sa Dalilom - 18.05.2022. pic.twitter.com/iRz44nIBjv — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 Dalila poljupcima ućutala Cara koji joj je sve vreme prebacivao Anđela - 18.05.2022. pic.twitter.com/YYeZKTSgFK — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedna vrela akcija Dalile i Cara 2.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/ibDANvoXMh — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedna vrela akcija Dalile i Cara 3.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/1la047QTeM — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedna vrela akcija Dalile i Cara 4.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/oRGx0fEd8w — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedan maratonski se*s Dalile i Cara 1.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/LmckOmpE8j — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedan maratonski se*s Dalile i Cara 2.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/HVfxkD2hKx — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedan maratonski se*s Dalile i Cara 3.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/4RswOLDrvG — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedan maratonski se*s Dalile i Cara 4.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/7E9E4hH1z7 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Zadruga 5 - Još jedan maratonski se*s Dalile i Cara 5.deo - 18.05.2022. pic.twitter.com/G40sozubDK — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 18. мај 2022.

Neverovatne stvari se dešavaju u Beloj kući svakodnevno. Nema sumnje da se dosta toga otkriva o odnosima zadrugara.

