Dušici Grabović PRETI BIVŠI DEČKO: Hoće da objavi pevačicine EKSPLICITNE fotke, ona obelodanila celu PREPISKU, pa mu se obratila JAVNO! (FOTO+VIDEO)

Pobesnela!

Pevačici Dušici Grabović posle svih skandala preti i bivši dečko. Naime, Dušica se požalila preko Instagrama kako joj bivši šalje poruke i preti da će objaviti njene gole fotografije. Ona je snimila video o svemu i obratila se direktno javnosti nepoznatom muškarcu.

- Morala sam da se uključim i prokomentarišem šta mi se sinoć desilo i jutros. Dakle, moj bivši dečko koji još uvek ima moj broj, pošto ja broj nisam menjala 20 godina... Pita me dečko šta radim i ja kažem: 'Ne uznemiravaj me, sa dečkom sam' i on mi napiše: 'Pošto si ti tako bezobrazna prema meni i nisi fer, sad ću da dam sve tvoje slike u novine, sve slike koje si mi slala dok smo bili u vezi. Ja mu kažem: 'Dobro, slobodno'. Da bi mi dečko uputio sijaset uvreda... Kako se ja ružno ponašam, kako sam odvratna prema njemu, ja mu odgovorim: 'Slušaj, da si bio dobar ne bi bio bivši, prema tome ostavi me na miru' i naravno blokiram ga - pričala je Dušica.

- Ja sam to skrinšotovala, u slučaju da izađu neke moje gole slike na kojima se i vidi i ne vidi da sam ja, nebitno je. Bili smo u vezi, slali smo jedno drugom slike, to je normalno, ali da ti muškarčino... Da na osnovu toga želiš da dospeš u novine, preko mene i da objavljuješ moje gole slike. Pa da li imaš sestru, majku, nekoga ko je žensko dete? Da razmišljaš o njima kako bi se tvoja majka osećala da tvojoj sestri izađu gole slike u novine, samo to da te pitam. Pošto će on videti da sam ja ovo objavila i neka vidi, pošto me prati sa lažnih profila, jer je na svim ostalim blokiran - poručila je pevačica.

Autor: M.K.