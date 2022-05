PREDOSETIO SMRT?! Igor Starović poslednje dane života proveo je sa njom, a JEDNA ŽELJA mu se nikad nije ostvarila! TUGA DO NEBA!

Tugovao je samo za tim što iza sebe, pored pesama, nije ostavio i potomke.

Pevač Divljeg kestena Igor Starović koji je iznenada preminuo u 56. godini kao da je predosećao da mu se kraj bliži, pa je bliskim prijateljima stalno govorio da ga tišti to što nije doživeo da ga neko pozove: "Tata". Kako otkriva Igorova drugarica s kojom se čuo do poslednjeg dana, tugovao je samo za tim što iza sebe, pored pesama, nije ostavio i potomke.

- Poslednjih dana u bolnici mu je bilo znatno bolje, mislili smo da se izvukao, ta vest da je preminuo sve nas je dotukla - s knedlom u grlu započinje razgovor pevačeva prijateljica i nastavlja:

- Javljao se svima iz tog bolničnog kreveta, pre nekoliko dana smo se dopisivali i slao mi je zajedničke slike iz prošlosti, pričali smo kako vreme brzo leti, kako život prođe začas. Komentarisao je moju ćerkicu i rekao mi da sam srećnica što sam se ostvarila kao majka, da mu je neostvarena želja ostala da ima dete i čuje kako mu ono kaže: "Tata". Pričao mi je potišteno: "Kakav je ovaj život, brzo prođoše dani, a najveća želja mi se nije ostvarila."

Ona dalje priča da je uz Starovića bila do poslednjeg trenutka:

- Igor je iza sebe ostavio tri brata, sve su sjajni momci. Svi vole arheologiju, to im je velika ljubav. Otac mu je preminuo davnih dana, a majka mu je umrla 2016. godine i to 1. novembra, baš na njegov rođendan. To je teško podneo, uvek je bio vezan za porodicu. Poslednjih godina se dosta povukao iz javnog sveta, ali imao je velike planove, naročito vezane za muziku.

Jelena Ristić Štefanec, Igorova prijateljica i koleginica je takođe potvrdila da je Starović u poslednje vreme bio tužan i nesrećan, kao da je mogao da pretpostavi da mu se bliži kraj.

- Ovo su užasne vesti. Maločas kad mi je zazvonio telefon sam se presekla, imala sam neki osećaj da su crne vesti. Nešto u meni je govorilo da nije dobro. Igora sam nedavno videla, nije baš bio srećan u poslednje vreme, kao da je predosetio da će se ovo desiti. Delovao je potišteno iako ništa nije davalo naznake da mu se bliži kraj. On je uvek bio u fazonu da je naša generacija zaboravljena. Patio je što je zapostavljen zbog ove današnje muzike, ovih šou-programa. Upitao me je tada kad sam ga srela: "Kada ćemo ponovo da zablistamo?" Takođe, tištilo ga je to što se nije ostvario kao otac. Obožavao je decu, želeo je da ima dete, ali, eto, takva mu je sudbina bila - priča Jelena kroz suze i dodaje:

- Igor je uvek bio malo povučen, miran i tih, nije se uplitao u skandale i zakulisne radnje. Njega je zanimala samo muzika. Bio je kul lik. Duhovit kada je u elementu i kada su bile takve prigode. Ostalo je iza njega mnogo lepih pesama. Nadam se da će mlade generacije tek sada da shvate ko je bio Igor Starović i koliki umetnik je on zapravo bio.

Autor: M.K.