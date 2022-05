NOVA DIVLJA VOŽNJA Darko Lazić snimao dete kako sedi za volanom dok je auto u pokretu, javnost ogorčena: Zaustavite više ovog čoveka

"Ovo je prestrašno za gledati, neka ga više neko zaustavi" - glasi samo jedan od komentara ogorčenih korisnika društvenih mreža.

Folk pevač Darko Lazić ponovo je učestvovao u bahatoj vožnji, koja je doslovce razbesnela njegove pratioce na Instagramu - doduše, ovaj put bio je suvozač, međutim kamerom svog mobilnog telefona zabeležio je niz saobraćajnih prekršaja koji su mogli da ugroze njegov, ali i život maloletnog deteta, koje se vozilo sa njim i prijateljem, koji je upravljao vozilom.

Darko je najpre snimao sebe kako se na mestu pored vozača vozi bez sigurnosnog pojasa, što je kažnjivo, nakon čega je kameru okrenuo ka zadnjem sedištu gde se videlo maloletno dete koje se vozilo bez sedeljke predviđene za decu. Ipak, to nije sve - novi šok usledio je kada je podelio stori na kom se vidi to isto dete kako sedi u krilu vozača, dok je automobil u pokretu. Laziću to ništa nije bilo strano, već je tokom snimanja dizao ruke uvis, u čemu ga je sledio i mališan koji je tako ometao vozača.

Ovim potezom Lazić je razbesneo korisnike društvenih mreža koji su šokirani komentarisali novi Lazićev ispad.

"Zaustavite više ovog čoveka, ne zna šta radi", "Lazić ne planira da se zaustavi dok se ne desi neka tragedija", "Ovo je prestrašno za gledati, neka ga više neko zaustavi", glasili su neki od komentara.

Podsećanja radi, pevač je uhapšen krajem aprila nakon što je saobraćajna policija otkrila niz prekršaja i kada ga je presretač zaustavio oko 4 sata ujutru na auto-putu u Novom Beogradu. Test na alkohol i narkotike pokazao je da je folker bio pozitivian na kokain, kao i da je imao 0,91 promila alkohola u krvi. Te noći vozio je automobil marke "golf" 117 km na sat na mestu gde je maksimalna dozvoljena 80 km na sat.

Autor: D.T.