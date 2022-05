Otvorila dušu!

Na večerašnjoj promociji novog albuma Seke Aleksić pod nazivom "Bioskop" izdavačke kuće "City Records", pojavilo se dosta poznatih ličnosti kako bi pružilo podršku svojoj koleginici, a među njima našla se i Slađa, supruga folkera Radiše Trajkovića Đanija.

Slađa se ovom prilikom za Pink.rs osvrnula na privatan život, ali i bračni odnos sa popularnim pevačem, te se po ko zna koji put dotakla famoznog razvoda, ali i uloge bake i deke.

Unuci su dobro, hvala Bogu. Prija mu, stvarno Đaniju prijaju deca, ali on voli ležeći da zabavlja decu, ali to ne može! Nikada nisam pomislila na razvod, nema potrebe za tim, zaista. Što bih se razvodila kad lepo živim? Sada sam trenutno malo u stresu oko veselja, spremamo sinovljevu svadbu - ističe Đanijeva supruga kroz smeh za Pink.rs.

Da li Vam je Đani posvetio neku pesmu?

- Jeste! U pitanju je pesma "Ta žena sa očima boje tuge". Zašto baš ta pesma, pa... To je bilo davno. Ta se pesma meni mnogo sviđa i, eto, moja je.

Da li bi Đani postigao ovoliki uspeh da se nije oženio sa Vama?

- To morate da pitate njega. Mislim da je imam nekog udela u tome, da nije bilo nas, ne bi bilo nas! Šalim se... Mislim da imam nekog udela, ali opet, mislim da je on adekvatiniji da odgovori na to pitanje. Nije baš dobro da ja pričam o sebi mnogo.

Da li proveravate njegovo trošak novca?

- Ne, ne, ne... Dobar je on, domaćin, ali zna da raspodeli lepo, a i tu sam ja da pripomognem.

Često Đanija povezuju sa prostitutkama, kako Vi reagujete na to?

- Meni je sve to naravno smešno, mi se ne svađamo, jer odlično znam šta je istina, a šta nije. Vidite, bolje i sa prostitukama i ženama da ga povezuju, nego sa muškarcima! To ne bih podnela. Nemam ništa protiv toga, svako ima svoj život, ali to nikada u životu ne može da se desi, nikakve eksplicitne slike...

Da li je Seka Aleksić jedna od onih sa estrade koja nikada nije izdala ni Vas ni Vašu porodicu?

- Seka me nikada nije izdala, uvek me je zvala, i da me pita kako sam i da mi čestita rođenje unuka, slavu, Novu godinu, Božić, sve praznike i što ide uz to.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: P.R.