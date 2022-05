'TO SU BOLNE, TUŽNE I RUŽNE TEME!' Ana Sević iznela detalje iz privatnog života, a evo šta je POSLE SVEGA rekla o Darku Laziću!

Bez dlake na jeziku!

Pevačica Ana Sević nedavno se ostvarila u ulozi majke po treći put, a tokom pandemije rodila je dvoje dece.

- Meni je ova pandemija dobro došla, ne mora sledeći put, sledeće dete može i bez pandemije, ali hvala bogu meni su se stvarno najlepše moguće stvari desile - kaže pevačica.

Ana je otkrila i da li joj je naporno i kako se snalazi sa troje male dece, kao i kako postiže sve obveze koje svakodnevno mora da obavlja.

- Jeste naporno pošto Sena ima samo godinu i pet meseci, a Simeon ima samo dva meseca, ali nekako to sve ide. Lola je starija i odgovorna, uvek je tu da pripomogne za sve što može. Ona i Sena to je posebna vrsta ljubavi. Ja uvek kažem ja sam jedinica i ne znam kako je imati sestru i sada kada vidim njih dve jako mi je žao zbog toga, jer je stvarno to neka druga dimenzija - objašnjava ona.

Dosta razloga za slavlje u prethodnom periodu bilo je u životu pevačice, a ona je sada otkrila i da li će upriličiti neko veselje i obeležiti sve to kako dolikuje.

- Pričali smo o tome, pošto imamo toliko stvari koje nismo proslavili od rođenja dece, krštenja, ja ne znam odakle ćemo da krenemo, samo da smo svi zdravi i sve ćemo nadoknaditi. Biće slavlja, pa ja mislim naredne dve godine ima samo da nadoknađujemo sve ono lepo... - ispričala je Ana.

Međutim život njenog bivšeg muža Darka Lazića vrlo je turbulentan, te i ne čudi što je svakodnevno glavna tema u svim medijima, a evo šta Ana kaže na to.

- Ne bih ja to komentarisala, to su neke teme malo bolne, malo tužne, malo ružne... Ne bih ulazila u to, pričali smo o lepim stvarima pa neka tako i ostane - kaže ona.

