MNOGI MUŠKARCI OD TOGA BEŽE, ALI NE I ON! Andrija Milošević otkrio koliko ga je roditeljstvo promenilo i koje poslove deli sa suprugom!

Ne beži od obaveza i rado radi sve što treba oko bebe.

Popularni glumac Andrija Milošević uživa u ulozi oca, menja pelene i obavlja sve "slatke" obaveze oko naslednika i pomaže svojoj partnerki, glumici Aleksandri Tomić.

Menjam pelene, tata sam, tata koji radi sve što tate treba da rade. Sve znam i radim, Sandra i ja zajedno - rekao je Andrija.

- Daleko sam od onog tipa kao sad "majka sve radi, a ti ništa". Ne, mislim da sve treba da bude pola pola, da se pomogne, da to bude prava priča, drugačije ne priznajem - naveo je Milošević.

Andrija ističe da ga je nabolje promenilo to što je postao otac i da je najvažnije za vaspitanje ono što se priča deci.

Na bolje me je promenilo to što sam postao otac! Isti sam koji sam bio, sada imam još više razloga da budem srećan i sreću delim sa drugima, to vam dete napravi. Ono je generator nežnosti - ispričao je glumac.

- Mnogo je važno da su nam deca živa i zdrava i ono šo poručujemo deci pravo, to je ono što nam sada treba. Da nam deca ne žive u paklu laži i katastrofalnih stvari koji ih navode na to da misle da je nešto dobro, a nije. Moramo kao javne ličnosti da promovišemo lepu istinu. Potoji istina koja je ledena, ali može da bude lepa je oslobađajuća. Šta ćemo reči deci, to je najvažnije - naveo je Milošević.

Autor: Pink.rs