DARKO PIO RAKIJU, PA NIJE VEZAO POJAS U AUTU: Lazić se sa kumom veselio, a onda napravio novi prekršaj! (FOTO)

Opuštanje uz alkohol!

Darko Lazić proveo je jedno popodne sa kumom Andreanom Čekić i još nekoliko prijatelja, a njihovo druženje uveličala je pesma i naravno nekoliko čašica alkohola. Poznato je da Lazić i njegova koleginica vole da cugnu, a sudeći po Darkovom ponašanju iz automobila, nakon što je napustio vikendicu u kojoj su sedeli, popilo se dosta.

Pevač je na svom Instagram profilu objavio nekoliko video storija na kojima se može videti kako on provodi dane. Tokom popodneva Darko je sedeo u dvorištu jedne kuće bez majice i pio rakiju. Pored njega je sedela Adreana ispred koje je stajala čaša u kojoj se služe žestoka alkoholna pića.

Njih dvoje su pevali, smejali se i šalili, a ostatak njihovog društva veselilo se pored ovog pevačkog tandema.

Nešto kasnije popularni folker objavio je na svom Instagramu novi snimak iz automobila. Darko se vozio na mestu suvozača, dok se orila pesma "Zavede me majko momak loš", on je igrao, tapšao i pevao. Sudeći prema snimku, i vozač je bio dobro raspoložen, a ono što je mnogima zapalo za oko je to što Lazić nije imao pojas dok se vozio preko Brankovog mosta i išao ka Terazijskom tunelu kako bi što pre stigao na nastup Edite Aradinović.

Autor: M.M.