KIPTI OD BESA! Marija Šerifović se oglasila nakon što je uhvaćena sa misterioznom devojkom: BLJAK! (FOTO)

Poludela kad je videla spekulacije!

Pop pevačica Marija Šerifović retko priča o svom privatnom životu, međutim, nekada ne može da izbegne pitanja koje se tiču njene intime. Ona temu ljubavnog života u potpunosti izbegava, te je tako teško shvatiti kada je u vezi, a kada ne.

Danas je u medijima kao bomba odjeknula vest da Marija ima novu partnerku, jer je osvanula prisna fotogafija iz Praga sa misterioznom ženskom osobom, a pevačica se sada oglasila na svom Instagramu i objasnila o čemu se radi.

- Toliko ste strašni! Toliko ste bezosećajni! Beskrupolozni! Do te mere vam ništa nije sveto! Srećom, veći je broj ljudi koji veruje meni, a ne vama! I na tome Bože hvala ti. Osoba na slici je moja kuma! I posle me pitate zašto nisam raspoložena za saradnju, evo zašto! Nadam se da ćete i vi to zapamtiti jer ja sigurno hoću - napisala je Marija Šerifović.

Autor: M.M.