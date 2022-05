BAKA PRASE SE VRAĆA U SRBIJU! Nakon ilegale i svih skandala, jutjuber prelomio i ŠOK potezom iznenadio pratioce! (FOTO)

Okrenuo novi list?

Nakon što je nekoliko meseci proveo u Holandiji, jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, rešio je da se vrati u Srbiji.

On se oglasio na Instagramu gde je objavio fotku sa aerodroma uz opis "Tata se vraća kući".

Podsetimo, Ilić se povukao sa scene nakon što smrti jutjuberke Kike Đukić i raskida sa devojkom Anjom Blagojević, a sad je odlučio da se ponovo vrati na javnu scenu i o tome je nedavno obavestio svoje pratioce na društvenim mrežama.

- Jednostavno ne znam šta da kažem... Mogu slobodno da kažem da je ovo bio najteži period u mom životu, znate već zašto. Ali vi... Iako nisam snimao, evo skoro pet meseci, vi, institucija... Vi me niste napustili. Ne samo da me niste napustili, nego je institucija nastavila da raste.

- Nisam snimao, a vi ste mi pokazali koliko smo jaki, koliko me volite i koliko vam nedostajem. Prešli smo dva miliona iako nisam snimao. Prvi jutjuber na Balkanu sa preko dva miliona! Nisam ni primetio, al kad sam ugledao kanal, koji smo zajedno izgradili, od nule, da je stigao do dva miliona, emocije su me obuzele i znao sam da ne mogu više da izdržim bez Jutjuba, bez svakodnevnog smejanja i naravno bez vas. Bili ste uz mene kad smo gazili po svima, bili ste uz mene kad su svi gazili po meni. Nemam šta da kažem, sem hvala. I zato ste baš vi razlog zbog kog se vraćam da pokidamo ovu predosadnu scenu bre - napisao je pre nekoliko dana Bogdan, a sudeći po Instagramu stiže u Beograd.



Autor: P.R.