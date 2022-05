SPREMNA ZA LETO! Anastasija Ražnatović pokazala ISKLESANO TELO, ovo je rezultat njenih mukotrpnih treninga! (FOTO)

Dovela liniju do savršenstva!

Pevačica Anastasija Ražnatović podelila je na svom Instagram profilu rezultate napornog vežbanja u teretani. Poznato je da Anastasija i te kako vodi računa o liniji, te je očekivano da ima isklesane trbušnjake.

Dobila je niz komplimenata na račun izgleda, a evidentno je da je Cecina naslednica uveliko spremna za leto.

Cecina ćerka je nedavno, podsetimo, otvorila svoj kozmetički salon.

- Imala sam stres oko otvaranja, ali mislim da je to klasika sa majstorima. Kao što i sve druge ljude nervira pomeranje rokova i kašnjenje, tako je bilo i s mojim salonom. Ta vrsta organizacije je čudna, priča se da će biti tada, onda pomere za mesec dana, pa za još jedan mesec. Stalno se pomerao datum otvaranja, ali dobro, to sam nekako i očekivala jer sam znala da svi koji imaju posla s majstorima prolaze kroz to. Bilo je suđeno da se baš danas otvori, u mom mesecu maju, to volim da kažem i srećna sam zbog toga, jer je meni rođendan u maju - kazala je za Kurir tada.

