TEA TAIROVIĆ KOPIJU PLATILA 10.000 EVRA: Peva pesmu Albanke koja je provocirala Srbe i POKAZIVALA DVOGLAVOG ORLA NA EVROVIZIJI! ŠOK!

Kada je snimila ovu pesmu, pevačici verovatno nije bilo ni na kraj pameti da može imati problema i da će naići na moguće kritike samo zato što ovu pesmu u originalu izvodi Hajatijeva, koja je u našem narodu postala omražena nakon takmičenja u Torinu.

Tea Tairović napravila je haos na estradi novim albumom "Balkanija", koji je objavila skoro pa i bez najave.

Iako su joj sve pesme postale hitovi, pa tako za 48 sati na Jutjubu već ima nekoliko miliona pregleda, posebno se izdvojila numera "Dubai". Kako se piše, ova brza pesma je obrada albanske pesme "Leje", koja broji skoro sedam miliona pregleda. Ono što je zanimljivo jeste da ovu pesmu u originalu izvodi Ronela Hajati, koja je našoj javnosti najpoznatija kao predstavnica Albanije na ovogodišnjoj Evroviziji u Torinu.

Ronela tada nije prošla u finale takmičenja, a izazvala je i pravi skandal kada je na kraju svog nastupa pokazala znak "velike Albanije". Njen nastup je, inače, trebalo da izgleda potpuno drugačije, ali je u poslednjem trenutku morala da promeni koncepciju istog, koji je po pravilima Evrovizije bio previše eksplicitan.

- Čak i da sam ušla u finale, bila bih poslednja! Znam! Ali količina ljubavi koju sam dobila je ogromna! Pobedila sam na Evroviziji jer sam osvojila publiku! I publika je uvek u pravu! Volim vas - napisala je tada Ronela na svojim društvenim mrežama.

Inače, na Teinom albumu sve pesme su obrade bugarskih, grčkih i albanskih hitova. Svi autori su uredno potpisani, a kada je snimila ovu pesmu, pevačici verovatno nije bilo ni na kraj pameti da može imati problema i da će naići na moguće kritike samo zato što ovu pesmu u originalu izvodi Hajatijeva, koja je u našem narodu postala omražena nakon takmičenja u Torinu. Inače, kako tvrde upućeni, Tea je ovu pesmu platila čak 10.000 evra, koliko je dala i za hit "Hajde", koji takođe potpisuju albanski autori.

Podsetimo, Kurir je pisao da je Tairovićeva jedna od najangažovanijih pevačica na našoj estradi - za jedan nastup uzme 5.000 evra, bez bakšiša, a kada se to pomnoži sa pedeset i dva nastupa, koja već ima zakazana tokom leta, dolazimo do iznosa od 260.000 evra, koliko će Tea zaraditi sve da i ne zakaže više nijednu tezgu do septembra.

Autor: M.K.