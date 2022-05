Ovo neće moći da zaboravi!

Miljana Kulić tokom sinoćnje emisije pogodila je kamenom voditelja Milana Miloševića. Nišlijka se pravdala kako je mislila da gađa bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu, a ne voditelja. Zbog agresivnog ponašanja prema voditelju, ali i prema zadrugarima Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica diskvalifikovani su iz Zadruge i moraju da plate po 50.000 evra produkciji.

Ovim povodom oglasio se i Milan Milošević za Pink.rs. Kako ističe, zbog Miljane Kulić i njenog ponašanja preživeo je ozbiljan stres, a pravdu će potražiti i na sudu.

- Žao mi je uvek kada neko bude diskvalifikovan zbog svojih postupaka, međutim ovog puta mi nije žao, jer je dotična pokušala mene lično da povredi, ni krivog, ni dužnog na radnom mestu. Toliko sam uvek imao razumevanja za nju i iskreno se nisam nadao da će kamenom pokušati da mi razbije glavu. Sva sreća pa sam ugledao da ide ka meni i okrenuo sam leđa, pa je kamen završio u predelu mojih bubrega. Advokat radi svoj posao, a ne smem ni da mislim šta je sve moglo da se desi. Ona je neposredno pred incident najavila da će nekoga ubiti i izgleda da sam ja bio meta, strašno. Ozbiljan stres sam preživeo, ali sam se maksimalno potrudio da ostanem pribran i do kraja vodim emisiju, kako to uvek radim. Na hiljade poruka sam dobio, a najtužnije mi je bilo kada me majka pozvala... - rekao je Milan za Pink.rs.

Autor: M.K.