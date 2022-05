Evo šta se dešavalo sve!

Na velelepnom imanju Zadruge sinoć je održana još jedna žurka. Nedeljama u nazad za najbolju atmosferu u Beloj kući na žurkama zadužen je fantastični DJ Neba koji zadrugarima redovno podiže raspoloženje dobrom muzikom.

Na samom početku žurke primetilo se da je Dalila Dragojević neraspoložena. Naime, ona je došla i uzela da jede, kulirajući sve zadrugare. Mnogo su smatrali da se plaši utorka jer je to dan kada se najviše svađa sa svojim dečkom Filipom Carem,

Zanimljiva stvar što se tiče Dalile i njenog stajlinga je to da ona još uvek nije vratila Aleksandri Nikolić minđuše koje joj je pozajmila za svadbu, već ih je ponovo ponosno nosila.

Međutim izgleda da Dalili i Caru nije bilo srećno veče. Naime, oni su sve vreme kockali ali i gubili novac, te su oboje bili nezadovoljni. Međutim njima to nije bio znak da stanu pa su celo veče pozamljivali novac od zadrugara. Njima su u pomoć pritekli Marko Đedović, Irma Sejranić i Dino Dizdarević koji su im pozajmili novac, ali im ni to nije pomoglo pa su se u jednom momentu i posvađali za rulet stolom.

Koliko srećem nisu imali videlo se u momentu kada je Dalila odvala Cara do svog šteka i dala mu poslednji novac koji su imali, ali ni to nije pomoglo.

Dok Dalili i Caru nije išlo, njen bivši muž Dejan Dragojević i Careva bivša devojka Aleksandra Nikolić su maksimalno uživli u muzici i ljubavi.

Zadruga 5 - Dejan luduje uz "Šećeru" - 25.05.2022. pic.twitter.com/6sCfElijOp — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 25. мај 2022.

Nikola Grujić Gruja je veče proveo u društvo Dije Kostić. Naime, on se njoj žalio na ponašanje Milane Šarac Mimas, pa joj je pričao o svim problemima koje imaju njih dvoje. Međutim, on je u nekoliko navarata pokušavao da zadivi zadrugarku, pa joj je stavio do znanja koliko on ima sreće i nekim stvarima, poput kocke.

Zadruga 5 - Gruja nastavlja da muva Diju - 25.05.2022. pic.twitter.com/cwlHXzVlBP — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 25. мај 2022.

Dok su sedeli u dvorištu velelepnog imanja Gruja je pričao sa Viki Mitrović o susretu sa svojom bivšom ženom Ljiljom, gde je Gruja otkrio kako je tekao njihov susret tokom suđenja o startateljstvu.

Nakon štio su prokockali sav novac, Car i Dalila su razgovarali sa Irmom u Beloj kući, i Car je tom prilikom priznao da mu nije ni do čega i da se plaši kraja Zadruge.

Njih dvoje su se nakon toga i posvađali i to sve oko toga što im se nije jela ista hrana pa se Dalila brecnula Caru što je njega izbacilo iz takta.

Mensur Ajdarpašić je sve iznenadio na početku sinoćne žurke, naime on je sve vreme pevao pa onda zaigrao sa Marijanom Zonjić sa kojom je imao nešto pre Zadruge.

Zadruga 5 - Mensur i Marijana zaigrali na bini - 25.05.2022. pic.twitter.com/soAyuelbkI — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 24. мај 2022.

Mensur je zaigrao čak i sa Dejanom Dragojevićem i Sandrom Rešić, sa kojima je imao neke od najžešćih sukoba, da stvar bude još zanimljivija Mensur je u jednom prišao i Mimi Šarac pa je popričao sa njom.

Ana Jovanović je malo više konzumirala alkohol pa se u jednom momentu opratila bivšem momku Nikoli Iliću i poručila mu da može samo da pati za njom.

Pravi šok na žurki je nastao kada je Nikola Grujić Gruja zapevao pesmu Za Ljiljanu od Tome Zdravkovića i na taj način izgleda poručio svojoj bivšoj ženi da mu nedostaje.

Iako je kukao kako mu se spava, FIlip Car nije mogao da izdrži bez vrele akcije sa Dalilom Dragojević nakon žurke. Njih dvoje su se prvo zaigrali ispod pokrivača, a onda su prešli na nešto konkretnije.

Zadruga 5 - Dalila oralno zadovoljava Cara?! - 25.05.2022. pic.twitter.com/5IFlbtHnZ2 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 25. мај 2022.

Zadruga 5 - Dalila zajahala Cara - 25.05.2022. pic.twitter.com/8xrospsn8T — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 25. мај 2022.

Neverovano je kako se iz dana u dan stvari na velepnom imanju menjaju, zbog toga nastavite da pratite Zadrugu 5 na TV Pink i na Klik Pinku, a sve vesti o ukućanima Bele kuće čitajte na portalu Pink.rs!

Danas vas na programu zadruge očekuje radio emisija Amnezija koju vode Nenad Aleksić Ša i Filip Car, a u večernjim satima vaša pitanja će zadrugarima postavljati voditelj Milan Milošević u emisiji Pitanja gledalaca.

Autor: N.B.