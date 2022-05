SANJA I IVANA ŠIKANIRAJU KSENIJU?! Nastupale bez nje, a više je ni na gradske događaje ne zovu - mnogima su od sinoć STVARI JASNIJE (FOTO)

Mnogo puta se u javnosti spekulisalo o narušenim međuljudskim odnosima u grupi "Hurricane", čije su članice Sanja Vučić i Ivana Knežević sinoć te glasine vrlo brzo opet podgrejale.

Iako su svi navikli da se u ovih pet godina, koliko grupa postoji, njih tri svuda u javnosti pojavljuju zajedno, ovaj put to nije bio slučaj. Naime, Sanja i Ivana prisustvovale su sinoć modnoj reviji na Belom dvoru, a mnogima je odmah bilo čudno što sa njima nije bila i treća članica grupe Hurricane, Ksenija Knežević.

Sanja i Ivana su se zajedno smeškale, pozirale i davale intervjue, a svi su se pitali zbog čega Ksenija nije sa njima. Inače, ovo nije prvi put da Sanja i Ivana "haraju" zajedno - u martu ove godine napravile su presedan, te održale nekoliko nastupa u okrnjenom sastavu, bez Ksenije.

Tada se, takođe, pričalo da se grupa "raspada", čim Ksenije nema, ali je ona demantovala te navode, istakavši da je zbog zdravstvenih razloga sprečena da nastupa.

- Drugi put imam koronu. Simptomi su gori nego prošli put. Tad sam izgubila ukus i miris na nekoliko dana, a sada kašljem, umorna sam, malaksala i bole me pluća. Ma, biće sve okej, oporaviću se ja ubrzo! - rekla je Ksenija tada.

Inače, menadžment grupe nedavno je objavio da ove zime Ivana, Sanja i Ksenija zvanično završavaju svoj rad u grupi "Hurricane", te da će svaka krenuti svojim putem. Očekivano, svi su odmah pomislili da je do raspada došlo zbog netrpeljivosti među devojkama, što su one u zajedničkom intervjuu demantovale.

- Naši ljudi vole da dramatizuju svaku situaciju. Svakom kolektivu dođe kraj. Istekao nam je ugovor, ne mrzimo se međusobno, ne bijemo se. Teško je kada kažeš “raspadaju se”, uopšte nije tako. Radile smo na inostranom tržištu, svašta se izdešavalo, stvarno nam je potrebno da se malo odmorimo i to je jedina prava istina. Posle “Favorita” smo ušle u mašinu, nismo imale predahe ni malo – rekle su one za Blic, a Sanja je dodala:

- Od samog starta je bilo spekulacija da nećemo dugo trajati. Uspele smo dosta za kratak period. Imamo jednu Evroviziju iza sebe, nekoliko hitova, nastupa koliko... Ženske grupe se uvek povezuju sa nekim tinejdž razdobljem, mi zaista imamo dosta godina, za neki takav koncept. Ne kažem da je to razlog, ali je možda neko moje unutrašnje opravdanje zašto treba doći do nekog razrešenja. Neki faktori koji deluju možda marginalno kada se skupe na jednom mestu, može da dođe do kulminacije. Zadovoljne smo svime što smo uradile i stvarno malo da danemo dušom.

