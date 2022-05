NIKAD VEĆI RUSVAJ DALILE I CARA! Pitanja gledalaca unela nove nemire, Zadruga odzvanjala od urlika i plača - ove scene su za prepričavanje (VIDEO)

Grmelo je!

Prošlu noć, obleležila su "Pitanja gledalaca", koju je vodio voditelj Milan Milošević. Na samom početku emisije, Milan je prvo pitanje postavio Dejanu Dragojeviću, koje je bilo vezano za njegov odnos sa Aleksandrom Nikolić:

Po tebi vaša veza nema perspektivu, šta ćeš onda sa Aleksandrom? - glasilo je pitanje.

Nisam skontao to za krevet i za sto...Što se tiče toga šta će neko misliti, mene to ne intresuje. Meni kad dune i kad smatram da treba da raskinemo, mi raskinemo. Mi nemamo spoljašnjeg faktora ko utiče na nas. Prosto nemamo pritisak nikoga odavde, niti porodica. Svaki put kad raskinemo, raskinemo zbog nas dvoje. Ja sam se zaljubio i nema potrebe da izmišljam bilo šta. Volim je! Nema perspektivu, ali idemo ka tome da bude. Malo drugačije provodimo dane od svadbe, a pred nama je mesec ipo dana da vidimo kako ide. One svađe pokazuju da nema perspektivu - rekao je Dejan.

Iskreno, smatram da je sa mnom zato što me voli Smatram da kada ima ljubavi ima i ljubomore. Svašta nešto trpiujem, a kada mi nešto zasmeta ja sve to kažem. Okej, ružno je moje ponašanje od onaj dan, popila sam i sramota me je toga. Ja sam prema njemu bila besprekorna. Ne bih se složila da je on sa mnom zbog podrške. Mislila sam samo u nekim trenucima kad sam i pričala da je sa mnom samo da bi se prao - rekla je Aleks.

Marko Đedović je dobio reč da prokomentariše vezu Dejana i Aleksandre i on je rekao da ta veza savakako nema budućnost jer su mnoge stavri protiv te veze i da, prosto, nisu jedan za drugog.

Nakon jednog para u Beloj kući, podignut je drugi par, a to su Dalila Dragojević i FIlip Car. Milan je pitanje gledalaca postavio Dalili:

Zašto si stalno nadrndana i kao da namerno izluđeš Cara koji je dokazao da te voli? - glasilo je pitanje.

Ja? Milane, danas sam imala sa njim raspavu jer mi postavi pitanje na koje se ja iznerviram i ne dam mu adekvatan odgovor. Ne želim da ulazim u dubiozu, pa se iznervira. Nemam živce da se nešto specijalno pravam, a on to naravno zahteva. Uđemo u problem jer ja nisam tražila da se on nešto specijalmo objašnjava. Ima i on faze kad je nervozan. Sve što je bilo u poslednje vreme vezano za mene, najviše to. Kad god krenemo da se raspravljamo vratimo se na početak rijalitija i onda dođemo do opšteg problema. Ako smo prešli, ne treba da se vraćamo na to. Oboje smo tanki sa živcima i pogubni smo jedno po drugo. Kad smo proveli prvu bračnu noć, kao da je bio spolji svet i bili smo fokusiranu jedno na drugo. Ne znam zašto ne možemo tako da funkcinišemo u Zadruzi? Nama je "Igra istina" bila bazirana na sva dešavanja, nismo komnetarisali ljude koji su neutralni. Kad dođu svađe svedemo sa na Dejana i moje i njegovo pomirenje, a ja se vratim na Maju. Kad se raspravljamo o stvarima koje su bile pre sedam dana, mi se vratimo na početak rijaltiija. Mislim da ćemo da se raspravljamo još dugo. Lagala bih kad bih rekla da se nećemo više raspravljati. Nema potrebe jer mi se raspravljamo u krug, sve na isto i na kraju se opet zagrlimo - govorila je ona.

Ja ću biti malo direktniji. Znaš šta mene najviše muči u tome svemu? Mislim mene ne zanima da nešto dokazujem. Ako se iko mogao oprati od odnosa sa njom, to sam ja. Mene bole mu*a šta će ko reći. Ja sam poslednji sat rijalitija prošle godine radio šta sam hteo. Mene to ne zanima i tu ona mora imati neko poštovanje i mora da zna da sam neko ko nema ni sekunda rijalitija u svom ponašanju. Kad rezimiram sam početak, kad je ušla u odnos sa mnom, kakva je bila sa Dejanom. Kada uđem malo u retrospektivu, koju narod i zadrugari nisu mogli da vide, ja sam video njenu glumu u odnosu sa Dejanom i mnogo sam stvari znao u druženju sa Anđelom. Onda shvatim da sam imao posla sa patološkim lažovom. Ne bih ni da pomislim da sam bio deo neke igre, jer jadan taj koji se igrao sa mnom. Uđemo onda u raspravu gde je ona u nekom delu u pravu, da je imala veći rizik i sve to. I meni se u glavi dešava konfuzija - rekao je Filip Car.

Takođe, gledaoci su bili jako znatiželji da saznaju sve o jučerašnjoj raspravi Dalile Dragojević i Filipa Cara, te su pitanje postavili Dalili:

Što se tripuješ u napred da će te Car ostaviti? - glasilo je pitanje.

On je rekao da osvetu servira hladnu, a ja nisam neko ko.. Kako da kažem, on je to rekao u par navrata, ja sam se opustila u taj odnos sa verom da to ne može da se desi. Bilo je okej do pre svadbe, a sada kao da namerno želi da me isprovocira i ima razlog za to. Ja sam ovih dana nikad bolja, imam i greške i mane ali ne mogu da ih ispravljam tek tako. Treba vremena za sve, danas sam skočila na njega. Danas sam bila namo loša prema njemu, on ostavio cigare, a mene ostavio, ja odem tamo i nastane haos. Rekla sam da on planira da se svađa sa mnom i raspravlja. Ne mogu da prestanem da mislim o tome, ne mogu da se opustim. Ja sam neko ko kada neko priča, tumači te reči. Ne slušam površno neke ljudi nego ulaziim dubinki u sve to, ja da sam želeo mogao bih da je ostavim u narod pita, ja ne znam kako je došao do toga da razmišljao o tome. Ako ne može da pređe preko tih stvari, onda neka kaže lepo - govorila je Dalila.

Nije da ona njemu ne veruje. Ona je grešila prema njemu, izgubila je poverenje u sebe, a ovaj koji glumi daju ispituje nju. Upao je u zamku i hoće da ispita sve, to će da traje dok je probaju napolju i kada se posvađaju, tu će biti kraj. Možda napolju oni imaju drugačiju vezu, naravno da ljudi koji žele nešto, traže odgovore... - govorio je Miki.

Ona meni ne veruje, ljudi pričaju da sam ja igra i da me nije volela, ja 50 dana pre kraja sam u situaciji da kažem da me je zaje*ala, ja sam bio tu da pomognem i sve. Kraj je, nije šest meseci pred kraj, pa da ne mogu da se obuzdam. Govor sebi, Filipe odglumi pet minuta. Ja ću glavom u staklo, ne je*em, tu sam, u toj situaciji gde se trebam osvestiti, i gde treba da izvučem poene, ja idem u kontru svega da bih bio sa njom, i da bih ispoštovao sve ono što je uradila za mene, umesto da se perem, ja sam sa njom... Ne mogu više... Nema tog mu*a koji će se pomiriti sa njom 40 dana pred kraj - drao se Car.

Sa druge starne, kao što je Aleksandra Nikolić već najavila, Lepi Mića je "poludeo" zbog toga što je Aleks otišla kod Dije Kostić da joj čita molitvu. Naime, on je i prošle noći skočio na Aleksandru jer mu nisu jasne takve gluposti, kako on kaže.

Dalila Dragojević je rekla kako nije u drugom stanju, samo se malo ugojila i rekla je kako nema potrebe da se bilo ko tripuje.

Aleksandra Nikolić je opet ustala i izjavila da joj više nije dobro od poniženja koje joj Dejan Dragojević servira. Aleks je izjavila kako je ponašanje Dejana seljačko i da ne vodi računa o njemu.

Nakon dva para, podignut je i treći par: Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić. Pitanje je bilo postavljeno za Milicu:

Ko si ti, da ti Mensuru pretiš? Balavice jedna, shvati da je prestao da te voli - glasilo je pitanje.

Balavice ili balavče 2, imam prava da kažem šta hoću. Gledala sam da kažem sve i svašta, jer sam i ja pukla - rekla je Milica.

Ja samo mogu da je opsujem i da joj je**m mater. Ja želim da čujem loše stvari koje sam rekao - rekao je Mensur.

Mnogo loše stvari si rekao i za mene i za moju majku. Problem je što jedno priča, a drugo predstavlja ovde. Niti imam nadu da se pomirim, ali nemoj jedno da mi pričaš kad raskinemo, a drugo da radiš. Rastali smo se zbog dobrobiti naših ljudi, moje porodice, njegove porodice. Ja ne zameram ovde ni jednoj devojci, nisu one ništa krive - rekla je Milica.

Umesto da i ona dođe da se zeza sa nama, ona mi napravila haos - ubacio se Mensur.

On zna da mene povređuju neke stvari, ispada da ih namerno radi - rekla je Milica.

Nju povređuje sve. Na ovakvu osobu, kunem ti se, nisam naišao. Ovako drsku, bezobraznu i nevaspitanu- rekao je Mensur.

Neće dobro da ti bude ako ti pokažem ja šta je nevaspitanje. Treba da te bude sramota - drala se Milica.

Ja svaki put stoji za stolom iza nje - rekao je Mensur.

Ja sam bila tu kada mu je trebalo, a on se sve vreme hladio, kako bi me šutnuo - rekla je Milica.

Dalila Dragojević i Filip Car žestoko su se posvađali tokom emisije "Pitanja gledalaca", jer je on zagrlio Milanu Šarac. Dragojevićka je napustila emisiju, a onda je njihov haos nastavio u sobi za izolaciju. Njih dvoje su nasrtali jedno na drugo, urlali i gurali se, a onda je Dalila završila na podu i počela da lije gorke suze zbog celokopnog haosa koji je nastao sa Filipom. On je nastavio da besni i izbacio napolje sve plišane igračke koje su dobili od podrške, ali i posteljinu. Dalila se za to vreme nije pomerala sa poda, a njeni jecaji su odzvanjali izolacijom.

Uzmi svoje stvari i digni se, hajde skloni se - vikao je Car.

Kako ti nije žao - vikala je Dalila.

Žao mi je, ali što to radiš - vikao je Car.

Ne mogu više da podnesem, šta to radiš - cikala je Dalila.

Ne radi mi to više, ne radi mi to više, idi da se odvojimo... Gotov sam ne mogu više da podnesem, rekao sam ti da me ne hvataš za vrat, rekao sam ti da imam traume od toga - rekao je Car.

Ne znam šta da kažem, nabijaš mi krivice u nebesa, napraviću sranje ovde, ne znam kome mozak ne bi zaribao na ovom mestu - rekao je Car dok je Dalila plakala.

Filip Car je prišao Dalili Dragojević koja je sva potonula zbog užasnog sukoba koji je zatresao izlaciju. Naime, Filip je hteo da se iskupi za sve što je uradio Dalili, ali je tu došlo do nesporazuma.

Nemoj da plačeš, mislim da sam ja kriv, hajde da idemo da legnemo, ja više nema živce - rekao je Car.

Hajde, molim te, idem ja u sobu da legnem, ti idi lezi ovde - nastavio je on.

Pusti me, neću - rekla je ona.

Hajde, da idemo da legnemo - vikao je Car.

Hajde da sednemo unutra, kakav je ovo život, ovo najvećem neprijatelju ne bih poželeo - vikao je Car.

Dalila, hoćeš da spavamo, nemoj to da mi radiš, nisam hteo to da uradim. Nisam hteo da te odgurnem. Nađem snage da pričam sa tobom. Dođi da te zagrlim, hoćeš da odspavaš, ja idem u sobu, da pričamo normalno sutra. Je li može? Hoćeš biti sama? Pričam sam sa sobom, nemam snage! Ti ćeš mene isterati odavde, totalno ćeš me isterati odavde - vikao je Car.

Hoćeš ostati sama da znam, e je*emu mamu i plakanju, daj i meni Bože suza, da i ja plačem više, u pi*ku materinu više, je*em ti plač. Plače i Bog nadamnom, je*em li ti nebo - vikao je Car.

Autor: A. S.