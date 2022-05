Mlada folk zvezda Aleksandra Mladenović u otvorenom razgovoru za Pink.rs govorila je o velikom uspehu svog novog hita, načinu na koje su je kolege povređivale u proteklom periodu, ali i aktuelnim estradnim zbivanjima.

Sinoć si bila kod Anastasije Ražnatović na rođendanu, kako si se provela?

- Sjajno mi je bilo, odlično sam se provela. Bila sam jako umorna, ali ja znam, kad tako dođem umorna sa puta, da se uvek lepo provedem. Stvarno je prelepo bilo.

Kako ti se čine ona i Gudelj?

- Preslatki su, baš su zaljubljeni i jako mi je drago. Zaslužila je da bude srećna, jer je ona jedna predivna, predivna i vaspitana, kulturna devojka.

Objavila si pre tri nedelje pesmu "Doživotno". Pomozi koleginicama - koji ti je recept za hitove? Ti hit za hitom ređaš.

- Nemam nikoga ko me savetuje, vodim se samo svojim osećajem. Ništa, nemam specijalnu tehniku, samo osetim da je to-to. Nisam neko ko po svaku cenu najavljuje: "To je hit, to je ovo, ono" - ja snimila, izbacila, pa vi slušajte ako vam se sviđa (smeh).

Albume su sada izbacile Milica Pavlović i Tea Tairović, koji ti je bolji?

- Ne znam, iskreno, nemojte me to pitati. Svaka čast i Milici na hrabrosti, ona ima super pesme, "Provereno" mi je najbolja. A Tea Tairović... Ja nju jako gotivim, ona je jako fina devojka i stvarno mi se dopada sve to što radi, čestitam obema. Toliko pesama da se izbaci, stvarno je mač sa dve oštrice, čak i ludost, ali hrabre sreća prati.

Komentarišu ljudi na društvenim mrežama da su Tei na albumu sve pesme iste?

- To nije istina, nisu joj iste pesme, baš sam slušala. Normalno, sve su u ritmu, to je njen fazon i što bi devojka menjala nešto što je dobro.

Ko je sada kraljica bakšiša, ti ili ona?

- E, to već ne znam, ne mogu da procenim. Nismo sele da brojimo (smeh). To narod neka proceni.

Nekoliko vas uzima stvarno ozbiljan novac u vidu bakšiša na veseljima. Koliko si ti najviše zaradila?

- Mnogo je bilo bakšiša, ne bih pričala o cifri stvarno. Nema potrebe, ne ostaje sve to meni - ja to delim sa svojim bendom, ništa ja to ne uzmem sve kako ljudi misle. Ne otimam, ne kradem nikome ništa. Sve pare koje sam zaradila uložila sam u nekretnine, u album, u pesme...

Je l' ti zavide koleginice? Mlada si, a već si se obezbedila, mora da postoji ljubomora?

- Čujem ja to tako, ali me to ne dotiče. Uvek gledam da vidim nešto dobro u čoveku. Ne mislim da, ako čujem da je neko rekao za mene, da odmah poverujem... Gledam da izvučem uvek nešto dobro iz toga - možda nije tako mislio, možda je imao loš dan... Ali generalno se ne obazirem. Ranije me je to baš pogađalo, nervirala sam se, plakala: "Kako je to neko tako mogao da kaže", ali sad sam oguglala.

Nije ti prijalo ni kada su te komentarisali posle onog gostovanja kod Amidžića da si se izoperisala, izobličila...

- Tada su me jako nervirale i povredile kolege, svi su me nervirali. Tada sam baš bila u depresiji, nisam bila dobro psihički, bukvalno sam doživela jedno sajber nasilje. Ljudi su jako bezobrazni, niko ne pita da li imaš neki zdravstveni problem, nego odmah kreće napad. Svašta sam čitala, svakakve gluposti, ali sam se nekako izborila sa tim. Psihički mi je bilo potrebno dosta vremena da se sa tim izborim.

Kakva je sada situacija sa hormonima i generalno zdravljem?

- Situacija je sada super, kao što vidiš. Pijem čajeve za izbacivanje viška vode u organizmu... Dešava mi se i sad da mi se od umora zadrži voda u organizmu, ali za sada je sve to super i dobro, rešila sam sve.

Dotakli smo se Milice Pavlović... Kako komentarišeš skandal oko pesme "Provereno"? Ana Nikolić redovno šeruje svoj demo snimak te pesme.

- To je Ana, kraljica i legenda, obožavam je (smeh)! To mi je najluđe nešto... Ali dobro, to je Ana! Iskreno, meni se dopada i Anina verzija! Nemam ja tu koja mi je bolja, nekako sam Ani više verovala u toj pesmi, više joj se veruje, što ne znači da Milica to nije odradila super. Ali, svi znamo Aninu celu životnu priču i sve, nekako bi bilo bolje da je to Anina pesma.

Pričalo se dosta i o "Cipelama", pesmi Andreane Čekić i Emira Đulovića, koju je on posle presnimio sa Aleksandrom Bursać. Mnoge tvoje kolege su je iskritikovale?

- Naravno da to nije u redu, to je jako ružno. Mislim da sam to i Aleksandri rekla, ali svakako sam komentarisala - čemu to, kad je ta pesma megahit?! I sad ti, kao, posle dve-tri godine presnimavaš... Andreana je takav čovek da stvarno nije iskompleksirana, nema problem s tim. Svakako da joj nije pravo, ni meni ne bi bilo pravo, da mi tako neko prepeva i kaže: "To je moja pesma", e pa nije. "Cipele" su megahit postale zahvaljujući Andreani - ne osporavam ni glas Emira Đulovića, da se razumemo, ali ona je vukla tu priču, vodila ga po emisijama. Sad kao, Andreana ne valja, ajmo, nova pevačica. Glupa priča, ružan potez! Svakako, svi i dalje puštaju verziju Andreane, džaba ste krečili (smeh).

Već nekoliko meseci si u vezi sa kolegom Isakom Šabanovićem, kako ti je s njim?

- Odlično, da kucnem u drvo! Super je sve, uživamo, u svemu se slažemo. Još uvek me nije vodio kod svojih, zbog poslovnih obaveza nikako da odem, iako je on sad otišao tamo. Sledeći put idem i ja sa njim i priznajem, imam tremu! Ali, vodiću i ja njega u Žitorađu zato što ga svi moji vole i predivan je momak skroz, priroda, iskren - to je nešto što mi je trebalo.

Komentarišu ljudi na mrežama da Isak nije tvoj tip, da te nisu zamišljali sa njim?

- Vidim da to ljudi komentarišu, ali me ne dotiče. Ja ne zamišljam sebe pored takvog kao oni što zamišljaju, već kraj nekog ko je dobar, pošten, ko će da me čuva, kao što to radi moj dragi. To mi je najvažnije, nije mi bitno šta će ljudi reći, posebno kada je moj privatni život u pitanju.

Autor: D. Tanasijević