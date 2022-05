ROLERKOSTER EMOCIJA! Sandra Rešić na stubu srama, Milica i Mensur u ratu do istrebljenja, a Dalila i Car u NEPRESUŠNIM SUKOBIMA I IZLIVIMA STRASTI!

Turbulentno!

Četvrtak veče, rezervisano za emisiju Gledanje snimaka i retrospektivu prethodne nedelje, proteklo je turbulentno sa dosta sukoba i razočaranja. Darko Tanasijević, vodio je ukućane kroz dramatičnu pustolovinu njihovih postupaka koje su se potrudili da sakriju ili zaborave.

Prvi snimak, u samom startu je napravio opšti haos, kada je snimak sa Mensurom Ajdrarpašićem gotovo posvađao Nevenu Savić i Mimu Šarac.

Ubrzo je Jovana Tomić Matora doživela pomračenje i napravila ljubomornu scenu zbog MC Aleks i Mensura Ajdarpišića, te se orila Bela kuća.

Situacija se nije smirivala, jer je Milica Veselinović 'upala u vatru' i urlala iz sveg glasa zbog preterane bliskosti svog bivšego dečka sa ostalim devojkama u kući. Ljubavni par je razmenio nikad teže reči.

Što se tiče Nevene i MC Aleks, to su dve devojke u kojima nisam videla da imaju neku nameru prema Mensuru. Aleks mi se zaklela u sestrice da Mensura ne gleda tim očima, što ja verujem. Znam naše razgovore. Ono lupkanje sa Marijanom kad smo se družile sam zamerila, jer ne treba da ima takav odnos sa mojim drugaricama kakav ja imam. Ali za ovaj klip ne znam, nisam lepo čula - rekla je Milica.

Ja znam kako Aleks funkcioniše, znam na koji je način spomenula Mimu i Marijanu, ne da bi me ponizila kao drugarica. Ovde su mi ljudi radili mnogo gore stvari. Plašila sam se ove situacije, da ne dođem opet u isto stanje da crvenim za stolom, da se spominju devojke i sve i opet dolazim. Nije mi lepo. Ne vezano za Aleks i Nevenu, nego vezano za ponašanje u prethodnih par dana - urlala je Milica.

Mensur Ajdarpašić je otužio svoju bivšu devojku da mu je život uništila, te je za crnim stolom vikao iz petnih žila na nju.

Kad kažem da volim žene, volim žensko biće, ne kao objekat. Ja volim da se družim, da pričam, da komuniciram, da provodim vreme. Svakoj svojoj devojci sam sve dao, a sve najgore pričaju o meni. I ona Asa sa kojom sam bio. Niko ne priča koliko sam se trudio i sve dao. Milica je ta koja mene ponižava. Nikad od nikoga nisam doživeo stvari koje sam doživeo od nje, mangupi me nisu udarali u g*zicu! Tera me da stvarno uradim neke stvari. Ona mi je život uništila - urlao je Mensur.

Mina Vrbaški je ustala da da svoj sud na situaciju između Milice Veselinović i Mensur Ajdarpašić, te je haos eksalirao. Bivši ljubavni par se nije smirivao i započeo rat do istrebljenja.

Kada su zadrugari ugledali video na kome Sandra Rešić i Anđelo Ranković ponovo razgovaraju na ivici flerta, osudili su Rešićevu, a Marko Đedović je svojim izlaganjem šokirao sve za crnim stolom.

Treba da izvadiš ku**c i da je pop**aš. Kad je ovakva budala, onda treba to da uradiš. Da sam na njenom mestu, ja bih te oterao u tri pi**e materine. Milion puta sam joj rekao. Ona je osoba bez dostojanstva u druženju i u prijateljstvu. Da tebi izlaze klipovi da se muvaš sa nekim, nakon što mu je Dalila dala nogu u du*e. Koga boli ku**c o čemu je razgovor - drao se Đedović.

Filip Car i Dalila Dragojević nisu dugo sedeli mirni, te je on zamerio svojoj devojci to što je u izlaganju spominje Anđelo Ranković sa kojim se do nedavno opuštala u bliskom odnosu.

Alekandra Nikolić je zabezeknula sve kada je rekla da joj je muka od intimnih odnosa u tuš kabini i da jedva čeka da izađe napolje i uživa sa sovjim partnerom.

Dejan Dragojević je ubrzo nakon toga, pred svima rekao da nema kuću u Šepku i da jedva čeka da ode u svoj porodični dom, a onda se osvrnuo i na odnos sa Aleksandrom Nikolić.

Ne intresuje me...Ma daleko od toga da ću da idem u Šepak, jedva čekam da se probudim kod kuće. Nemam ja kuću u Šepku. Hvatala me prvo anksioznost, treba sesti sa tim ljudima posle. Ja svojoj kući, ne intresuje me ovo ostalo. Rekao sam da je jedino da otklonim Aleksandri sumnje jeste kraj rijalitija. Ako je trebala moja najveća životna greška da se desi, desila se u pravom trenutku. Možda nisam normalan vizuelno, ali u glavi jesam. Tenzija je ovde ozbiljna, a sad da ja glumim neko majmunisanje, nema potrebe. Idem svojoj kući posle rijalitija, sa Aleksandrom planiram stvari, ali bacam fokus na sebe. Njoj ću pokazati i da je volim i da mi je na provm mestu, iako možda ne pokazujem to - govorio je Dragojević.

Filip Car i Dalila Dragojević su upali u pravi rolekroster emocija, tačnije svađa i ljubavi, koji je trajao do ranih jutarnjih časova.

Tenziji ni n ešto kasnije nije bio kraj jer je Aleksandra Nikolić, svom suprugu zamerila ples sa gumenom lutkom tokom momačke večeri.

Najturbulentiji ljubavni par je zaratio sa 'dežurnom' Anom Jovanović, gde su pljuštale uvrede i gnusne pretnje.

Ovo nije ljubomora, ovo su činjenice, ja neću da joj ćutim više, a ćutala sam joj dosta. Sanja i ja se nismo udružile protiv nje, možda jeste čudno što se mi družimo, ali nas ta priča ne interesuje, i čekamo da se ta priča ugasi. Za svadbu, meni je Sanja ispričala za haljinu, nije mi jasno što bi Sanja dodala da joj je Dalila rekla da se presvuče. Meni su prebacili za kićenje što je ljudima spadalo ono cveće kojim se kiti. Ne znam na koji način smo pokazala da ljubomorišemo na Dalilu. Svi su rekli šta je Dalila radila i sa kim se ona je*ala. Svi znaju šta je Dejan rekao - rekla je Ana.

Ja tebe nisam nikad uvredio, niti povredio. Ja nisam smeo da dozvolim ono sa vama, ja sam ponizo sebe tada, a ne vas. Ja znam da ti nisi trebala biti osoba koja je trebala da kiti i da se tuče sa nekim oko bidermajera, ti ne treba da komentarišeš moje pljuvanje i polivanje domestosom. Ti pokazuješ ovim uvredama da vređaš mene, a ne nju. Ti si se uplela u našu vezu. Ja ne želim da budem neko ko će se raspravljati oko Dalile i mene, ja nisam ispao fer možda prema meni. - rekao je Car.

Kada je Dalila Dragojević ugledala klip gde Aleksandra i Dejan igraju igru istine za vreme prve bračne noći, progovorila je o odnosu sa njim i kući koju su zajedno gradili.

Ja ću reći da je sve krenulo od tog spiska kada smo pravile za devojačko veče. Svaka od nas dve je imala pravo da kaže, nije bilo konflikta. Vidi, ja sam malo pre rekla Filipu isto. Ja sam neko ko je konfliktna osoba i ne plašim se da uđem u konflikt. Mnogima sam ovde dala za pravo da mogu da uriniraju po meni, misleći da sam ja osoba koja sutra prođe i nasmeje se. Dosta sebe čuvam ovde, a da je početak, prošle bi dosta drugačije nego sada. Smatram da sam ovde sebe itekako izgradila, u smislu da promenim nešto što sam radila ranije... Poznavajući mene, ja sam takva kakva jesam. Da se ja čupam sa Aleksandrom i bijem, moglo bi da dođe da je u pitanju nekog koga volim. Da su bile dve mlade, a jedan mladoženja, u ovom slučaju Filip, ja bih odbila zadatak. Ja nemam problem sa Aleksandrom - govorila je Dalila.

Sa druge strane, Aleksandra Nikolić je priznala do koje mere je zavolela Dejana Dragojevića i priznala da je postala 'ovisna' o njemu.

Iako kažu da su stavili tačku na svoj odnos, njihova 'ljubav' intrigira javnost. Milana Šarac i Nikola Grujić Gruja su ponovo progovorili o svom odnosu i ušli u novi sukob.

Svaki dan me zatvarao po garderoberu i ispirao mi mozak. Ne mogu da on mene zatvara tu i da me ispituje za Boru i šta se desilo. Ja sam na početku rijalitija rekla šta smo imali Bora i ja. Mislim da je on plakao jer je postao svestan čega što se desilo. Ako sam ja tog dana završila u zatvoru, zašto je on pitao moju najbolju drugaricu Marijanu da spava pored nje, dok se ja ne vratim. Mića dolazi danas i kaže da se grle Dia i Gruja. Darko, vi mislite da ja verujem više išta ovom čoveku - rekla je Mima.

Irma Sejranić nakon svih sukoba sa Lazarom Čolićem Zolom, zadovoljno smeškala kada je prikazan klip na kome on na sve načine pokušava da stupi u odnos sa njim. To je izrevoltiralo Nevenu Savić, koja je otkrila da je u istom stilu i njoj prilazio.

Kao gotovo i svako veče, ova noć se završila vrelom akcijom Dalile Dragovjević i Filipa Cara, a od njihove strasti i ovoga jutra je odzvanjala izolacija.

Zadruga 5 - Dalila i Car se bacili na posao - 27.05.2022. pic.twitter.com/Yaw281i9sT — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 27. мај 2022.

Autor: J. M. Đ.