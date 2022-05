MUŽ VERE MATOVIĆ DOŽIVEO STRAVIČAN UDES! Pevačica se prisetila bolnih trenutaka: Upao je u vodu i počeo da tone!

Da se naježiš!

Pevačica Vera Matović otvorila je dušu o suprugu, koji je bio njena najveća ljubav, te je tom prilikom otkrila i kako je preživela stravičnu nezgodu koju je njen suprug imao.

– Nastupala sam sa bratom dok nije otišao u armiji, a posle u Nemačku. Posle toga je u orkestar došao moj suprug, čovek mog života. Moj brat, on i ja smo dobijali bakšiš. Ja sam znala da uzmem bakšiš, a moj brat uzme i moj deo kad delimo. On njemu kaže ”Cvele, što ti ne daš Veri njen bakšiš da kupi sebi nešto”, a ja ne mogu da verujem… – pričala je Vera u "Premijeri", pa se priseća i teških životnih trenutaka i perioda kada je njen suprug automobilom uleteo u vodu:

– Kako je upao u u vodu, počeo je da potanja, imao ja fijata. Tu je brana bila puna vode, a on je nekako izašao, jer je nogom nekako razbio šoferšajbnu – kaže pevačica i dodaje da joj je suprug najveći životni oslonac:

– Nisam ja verovala da ću se udati za njega, ali kroz to druženje mi se svideo. On je moj najveći životni oslonac, nema drugog. Ja sam u trećem mesecu trudnoće otišla u Australiju. Kada si sa osobom koju voliš, ništa nije teško. Plašili smo se za decu, morala sam da idem da radim po Nemačkoj za vreme bombardovanja. Rekla sam ”Kupi decu i slike i u Čačak”, kad i tamo isto. Tada je on prekinuo da ne ide sa mnom, bilo mi je jako teško kad smo bili razdvojeni – pa dodaje da su deca najviše patila:

– Deca su patila, sin mi je rekao ”Jao mama bar nam ostavi tatu”. Tražili su me ljudi, morala sam da nastupam. Sin je imao samo 27 dana kada sam sa njim krenula na put. Nije bilo lako – zaključila je Matovićka.

Autor: M.M.