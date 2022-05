MIROSLAV I MIRJANA ĆE SE PONOVO NAĆI NA SUDU: Da li će pevač podneti ŽALBU? Ovo je razlog njihovog ponovnog susreta!

Šok!

Mirjana Antonović juče je potvrdila da je sud u Beogradu doneo presudu da je pevač Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina.

Tu informaciju pevač je saznao iz medija, kada je kratko poručio:

- Ja to još nisam video. Trenutno nemam komentar i ne želim da pričam o tome. Kroz par dana saznaćete više detalja, a do tada ne želim da komentarišem to - rekao je Ilić.

Iako je ovaj postupak završen, Miroslav može da podnese žalbu na odluku suda, a ostaje da vidimo da li će to i uraditi. Svakako, susretima Mirjane i Ilića ovde nije kraj.

Naime, pevač je podneo tužbu protiv bivše ljubavnice za povredu tajne postupka, tvrdeći da je ona u javnost iznela detalje slučaja suđenja. Antonovićka je tada izjavila:

- Ja ne znam zašto sam ovde - rekla je Mirjana, a njen advokat se nadovezao:

- Ne, nismo dobili krivičnu prijavu, tek ćemo sada saznati sadržinu krivične prijave. Kada sud bude doneo odluku, saopštićemo je. Ne možemo da iznosimo detalje sa suđenja. Postupak je okončan, ne znamo kada će biti doneta konačna odluka - rekao je advokat.

Podsetimo, Mirjana je juče na Fejsbuku objavila odluku suda.

- Dragi moji strpljivi prijatelji, danas je dan za slavljenje. Stigla je sudska odluka da Miroslav Ilić i Devin Antonović jesu otac i sin. Mi smo se danas na svim kontinentima zaplakali od sreće i veoma smo zadovoljni. Zahvaljujemo se našim svedocima, našem izvršnom advokatu Viljamu Paspalovskom, sudkinji koja je pravedno odlučila, medijama koji su sve pratili, često se satima smrzavali, i svima vama koji ste nam godinama pružali podršku da istrajemo pod ogromnim pritiskom. Ovo nije samo naša pobeda već pobeda svih majki i dece Srbije. Onaj kome se ne dopada ova odluka neka se tuž0,i a mi imamo prečeg posla. Idemo dalje dok se ne izmeni ovaj zastareli zakon za DNK, koji je usmeren protiv razvoja Srpskih porodica i Srpskog drustva. Uvek sam želela i verovala da se u Srbiji ipak moze naći pravda i veoma mi je drago da se nisam razočarala. Mnogo Vam se zahvaljuje i neizmerno vas voli vaša Mirjana - napisala je Mirjana.

Autor: M.M.