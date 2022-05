Brutalno iskren!

Nakon što su se juče potukli u izolaciji i gledaocima priredili brutalne scene, Dalila Dragojević i Filip Car zajedno su proveli noć, a u zoru su imali i vruću akciju ispod pokrivača. Povodom brutalnog sukoba Dalile i Cara sada se za Pink.rs oglasio Filipov najbolji prijatelj Bruno Uremović.

Bruno je izneo šokantne tvrdnje o odnosu rijaliti para po kojem bruje svi, a kako kaže ubeđen je u to da im toksični odnos koji imaju - prija.

- Šta da kažem, video sam šta se desilo. Krivi su oboje, nema tu šta. Za svaku svađu je potrebno dvoje. Toksični su, i to njima odgovara. Kad im dosadi, i jedno i drugo će naći nešto drugo. Na vezi sam sa Carevom familijom, ali ne smem ništa da iznosim javno. Oni su isključeni skroz iz toga - rekao je Bruno za Pink.rs i dodao:

- I Caru i Dalili odgovara taj toksični odnos, kad prestane da im odgovara okrenuće se nekom drugom. Po tome su slični. Među njima postoji velika strast, to ne mogu da sporim, smatram samo da to nema budućnost. Dalila je Caru terala inat sa Anđelom, on njoj isto sa drugim devojkama. Teraju jedno drugom inat. Njega to j*be u glavu. To je činjenica. Oboje su isti i oboje su krivi za tuču i sve svađe - poručio je Carev prijatelj za naš portal.

