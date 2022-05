ČAK NI NAJBOLJA PRIJATELJICA NIJE ZNALA KAKO SE ZAPRAVO ZOVE: Aco Pejović otkrio svoje pravo IME i ispričao HIT situaciju!

Ovo je malo ko znao!

Jedan od najboljih vokala na ovim prostorima Aco Pejović otkrio je u jednoj emisiji da do skoro niko nije znao njegovo pravo ime. Kako se uvek predstavljao kao Aco, većina nije ni pretpostavila da je to zapravo samo nadimak, a da je njegovo puno ime Aleksandar, što i jeste sasvim logično.

- Aleksandar me niko ne zove, samo me je moja pokojna majka tako u životu zvala. Evo recimo moja sestra, najbolja prijateljica Vesna Milanović me je jutros baš zvala i rekla: ''Je l' moguće da se ti zoveš Aleksandar?'' Nije znala, a družimo se 20 godina - ispričao je Pejović, pa dodao:

- Mislim i keva me je Aleksandre zvala samo kada se naljuti - zaključio je.

Autor: M.K.