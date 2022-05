Naoštrila se!

Ovih dana, na meti svih medija, našli su se Dalila Dragojević i Filip Car, koji svojom turbulentnom vezom svakodnevno izazivaju burne reakcije publike. Naime, na kontu svih fizičkih obračuna Dalile i Filipa, odlučili smo da kontaktiramo Dalilinu najbolju prijateljicu Ljubu Pantović, i upitamo je šta ona misli o dešavanjima koja su postala sve učestalija i učestalija.

- Jadniju stvar od njihove zadnje tuče nisam videla! Da je onako vuče po podu - to je njegova bolest, a mirenje posle toga je njena bolest. Ozbiljan razgovor ću imati sa Dalilom kad izađe i nadam se da će je biti sramota kad bude videla video prikaz svoje “divne veze”, pa da će se osvestiti nakon toga. To me podseća na stokholmski sindrom gde žrtva pravda zlostavljača, krivi sebe i njega brani. Međutim, sve je to njen izbor tako da je meni još više poražavajuće. Rekli su mi ljudi i da je meni “je*ao majku” zbog čestitke gde sam Dalili napisala da cu joj natrljati na nos, i da treba da bude sama. Ako je to rekao (nisam lično čula), onda nek je*e svoju mamu koja ga nije vaspitala i pored koje je izrastao u klošara i ženomrsca, u stoku i koljača iz Crkvenice. Ako to nije rekao, onda povlacim reči - izjavila je Ljuba Patović.

Autor: A. S.