JAVNO PODELILE SVOJ PUT DO OSTVARENJA SNA! Ove poznate dame godinama su se BORILE ZA POTOMSTVO! Neke od njih nažalost nisu uspele!

One su javno govorile o tome kako bi pružile podršku svim parovima koji na ovaj način pokušavaju da se ostvare kao roditelji.

Vantelesna oplodnja nekoliko godina unazad nije više tabu tema, zahvaljujući poznatim ženama koje svojim pričama daju primere ostalim ženama i ohrabruju ih da nastave hrabro ka cilju i ostvare se u ulozi majke.

Folk zvezda, Seka Aleksić nedavno je otkrila da uveliko radi na proširenju porodice, te da će krajem leta na vantelesnu oplodnju.

Ona je istakla da želi veliku porodicu i čak petoro dece.

- Sve neke greške koje napravimo kao roditelji kod prvog deteta, ispravljamo kod drugog, trećeg, četvrtog i petog. Nadam se da će da bude i petog. Nadam se, ja želim. U septembru opet planiram vantelesnu oplodnju. Šta god bude neka Bog da samo zdravlje - rekla je pevačica nedavno. Seka za sada ima dvojicu sinova, Jakova i Jovana.

Pored nje, mnoge žene sa naše javne scene su se podvrgle vantelesnoj oplodnji, a neke su i javno govorile o tome.

Pevačica Goca Tržan nedavno se u Pragu peti put podvrgla procesu vantelesne oplodnje u želji da sa svojim suprugom Radomirom Novakovićem dobije prinovu. Ipak, Goca je saopštila da vantelesna oplodnja ni ovoga puta nije uspela. Pevačica ima ćerku Lenu koju je dobila u braku sa Ivanom Marinkovićem.

Folk diva Ceca Ražnatović bila je prva pevačica kod nas koja se podvrgla ovom procesu, a njen sin Veljko je danas verovatno najpoznatije "dete iz epruvete" na javnoj sceni:

- Imala sam samo 22 godine kad sam otkrila da imam problem da zatrudnim, pa sam otišla u bolnicu Narodni front na vantelesnu oplodnju - prisetila se Ceca i dodala:

- Moj pokojni suprug me je podržao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da on nije imao problem, budući da je već imao sedmoro dece - ispričala je pevačica, koja je 1995. rodila sina Veljka, a tri godine kasnije i ćerku Anastasiju.

Da nemoguće ne postoji, dokaz je Ivana Selakov, koja se deset godina borila za potomstvo pre nego što je zatrudnela.

- Odlučila sam se za vantelesnu pre svega zbog mojih godina i činjenice da nemam šta da čekam. U Srbiji ima vrsnih profesionalaca u toj oblasti, koji su egal sa onima u svetu - rekla je jednom prilikom pevačica, koja je ponosna majka ćerke Krune.

Slične probleme imala je i pevačica Ivana Peters, koja je oduvek želela da postane majka i o svojoj borbi je javno govorila. Svoju želju uspela je da ostvari 2006. godine, kada je na svet donela devojčicu Saru.

- Imala sam policistične jajnike i morala sam to da saniram. Posle operacije ostao mi je samo jedan zdrav jajnik i moje šanse da postanem majka postale su još manje - rekla je Ivana u intervjuu za "Blic ženu". Zatim je usledio još jedan zdravstveni problem, endometrioza, ali je i njega pobedila.

Još jedna žena koja je vodila ovu borbu je glumica Anita Mančić. U više navrata je otvoreno pričala da se godinama unazad bori za potomstvo, ali da joj se ni nakon deset godina pokušaja ova želja nije ostvarila.

- Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima, jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive s tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive s tim, što je strašno. Deset godina vodila sam tešku borbu da postanem majka, nažalost bezuspešno. To je veliki atak na organizam. Telo je počelo da se buni, zato sam odustala od te borbe - rekla je Anita jednom prilikom.

Pevačica Sanja Maletić se već dugo bori za potomstvo, a po svemu sudeći, ne planira da stane.

Krajem februara se pisalo da je Sanja otišla u Prag, u jednu od vodećih klinika za vantelesnu oplodnju. Inače, pevačica je protekle dve godine bila sprečena da se ovom vidu oplodnje podvrgne zbog pandemije koronavirusa.

Glumica Jelena Ćuruvija Đurica je krajem februara sa suprugom Aleksandrom dobila sina, kojem su dali ime Ilija, a pre osam godina rodila je ćerku Martu.

Ćerka je rođena nakon mnogo godina borbe za potomstvo, o čemu je glumica jednom prilikom govorila.

- Za ćerku smo se jako dugo borili. Venčali smo se 2002. godine, a nju smo dobili tek 2014, tako da je naša borba trajala 12 godina. Imala sam šest vantelesnih oplodnji, bio je to jako težak period za nas. Posle godinu, dve sam počela da shvatam da imam problem da zatrudnim. Najgore je bilo što kod nas nije postajao nijedan konkretan problem, onda sam stalno pila neke hormone i na kraju zaradila endometriozu - ispričala je Jelena u emisiji "Preživeli".

Autor: Pink.rs