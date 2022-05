ANA BEKUTA ODRŽALA ZAVET KOJI JE DALA MRKI: Milutin tražio da mu OBEĆA SAMO JEDNO, pevačica ga nije IZNEVERILA!

Bol ne jenjava!

Na Novom groblju, u Aleji zaslužnih građana, održan je šestomesečni pomen Milutinu Mrkonjiću, ali se na iznenađenje mnogih njegova supruga Daša nije pojavila.

Sa druge strane, Ana je neutešna stajala sa svojim unucima pored Mrkine večne kuće, a kada su se svi razišli, prišla je spomeniku i nekoliko minuta nešto šaputala nad grobom.

"Ana i Milutin su o svemu pričali, pa i o tome šta i kako će kada dođe taj dan. Ti razgovori nikada nisu prijatni, ali Mrkina želja je bila da Ana nikako ne zapostavi muziku koju je on toliko voleo, molio je da nastavi da peva i da se uvek seti koliko je on uživao u njenom glasu. Rekao joj je da će on uvek biti tu i slušati njen anđeoski glas i radovati se kao nekada i ona je to učinila, ne objašnjavajući nikom ništa ni kada su je napadali što ga nije ožalila nego peva", rekao je izvor i dodaje da je na pomen došla i Anina majka koja je Milutina mnogo volela kao i on nju.

Skup je bio veoma dostojanstven, ali svima je upadljivo bilo Dašino odsustvo. "Naravno, niko ni reč nije rekao, svi znaju da je Daša bolesna, ali Mrkine bivše komšije pričaju da je sad nešto nezadovoljna.

"Pominjala je neku imovinu, novac, da li ima neke peripetije oko nasledstva ili je očekivala nešto čega nema, ne znam. Mi nemamo od koga da saznamo ništa pouzdano, to je sve rekla kazala", rekao je bivši komšija za Svet i dodaje da je njihova zgrada bila drugačija dok je Mrka živeo tu i da im svima nedostaje.

Autor: M.M.