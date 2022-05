'KOLEGINICA MI JE VRAČALA, SAD JE NA PROSJAČKOM ŠTAPU...' Zorica Marković izbegla SMRT za dva minuta! ŠOK PRIZNANJE!

Ostavila sve bez teksta!

Pevačica Zorica Marković govorila je o svom životu i karijeri. Ona je istakla da, iako misle da je veoma poročna, njen najveći greh je što se zaljubljivala u pogrešne muškarce.

- Zaljubljivala sam se u pogrešne ljude, nisam krala, nisam krala tuđe muževe, kleli su me iz ljubomore, radili mi crne magije. Čula sam da su mi vračali, jedna žena mi je rekla da su mi boli srce čiodama i ja posle dve godine doživim to što doživim. Infarkt - kaže Zorica Marković.

- Čula sam ko su i to im se vratilo. To mora da se vrati. Nije ona ljubomorna bila na mene kao zbog muža, već zbog mog uspeha. Naručeno je od jedne koleginice, živa je i dalje - kaže Zorica Marković uz niz psovki.

- Ali je propala, liči na đavola, a sa đavolima je imala posla. Mene je dva minuta delilo od konačne smrti, reanimacijom su me vratili. Da nisam zaslužila, Bog me ne bi vratio. Ona živi daleko, čujem da je došla do prosjačkog štapa - kaže Zorica Marković.

Autor: M.K.