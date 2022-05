OVO JE ZAPRAVO RAZLOG RASKIDA STANIJE I MARKA, a evo zbog čega je ćutala! Umesto da TUGUJE, uradila BITNU STVAR!

Ovo joj je sada prioritet!

Kao bomba je odjeknula vest da je Stanija Dobrojević stavila tačku na dugogodišnju vezu sa Markom Markovićem, a sada se ona oglasila i otkrila zbog čega je došlo do kraha njihove ljubavi.

- Nismo zajedno već dva meseca, daljina je učinila svoje. Da sam ostala u Americi ni on ni ja ne bismo potvrdili da smo raskinuli još sto godina, ali stigla sam u Srbiju i svi me za to pitaju, pa mi je lakše da se stavi tačka i što se javnosti tiče - rekla je Dobrojevićeva i tako objasnila da je ćutala o svemu, jer je bila u Americi.

Međutim, umesto da tuguje, Stanija se posvetila sređivanju svog novog doma.

Autor: M.K.