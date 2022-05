ZBOG STUDENTKINJE RASTURIO BRAK, ŽENIO SE TRI PUTA, A VELIKA TRAGEDIJA PROMENILA JE SVE: Burna životna priča Nebojše Pajkića ostaviće vas BEZ TEKSTA!

Njegov život godinama intrigira javnost!

Nebojša Pajkić rođen je 25. novembar 1951. godine.

Godine 1971. napušta Bosnu i odlazi u Beograd na studije dramaturgije. Postaje urednik spoljnog programa SKC-a 1977. i zajedno sa Momom Rajinom radi na afirmaciji Novog talasa.

Zajedno sa Mišom Radivojevićem napisao je scenario za kultni film Dečko koji obećava. Nakon toga je 1984. godine snimljen još jedan veoma uspešan film po njegovom scenariju, Davitelj protiv davitelja, ovaj put u saradnji sa Slobodanom Šijanom.

Poznat je i kao profesor dramaturgije, ali ipak, javnosti je u bio zanimljiviji zbog braka sa Isidorom Bjelicom, a naročito zbog načina na koji je ta ljubvna priča počela. U braku su bili šesnaest godina, od 1994. do 2020. Mnogi su ih smatrali idealnim parom i srodnim dušama koje su se prepoznale.

Život pre Isidore

Malo je poznato u javnosti da je Pajkić prije Isidore imao dva braka a iz drugog sa scenaristkinjom Biljanom Maksić ima i kćerku Sofiju o kojoj se u javnosti ne zna apsolutno ništa.

Iako tvrdokorni pravoslavac, Pajkić svoja prva dva braka nije sklopio u crkvi. Možda je to delo njegove podsvesti koja je pre njega znala kuda vodi njegov život.

Nebojša Pajkić je sreću pronašao u trećem braku. Susret sa Isidorom, koja je bila njegova studentkinja, bio je sudbonosan.

Ipak, početak njihove ljubavne priče nije mnogo obećavao...

Kada su počeli vezu svi su ih osuđivali jer je Nebojša još uvijek bio oženjen drugom ženom, a osim toga bio je i znatno stariji od Isidore i svi su se kladili kada će se njihova ljubav brzo završiti.

- Osuđivali su nas na sve načine, jer, em što je Nebojša tada bio u građanskom braku, em što je stariji od mene petnaset godina. Međusobno su se kladili, čak je postojala neka javna anketa o tome koliko će naša veza trajati. Mislim da je najoptimističnija prognoza bila pet godina. Ali, ne treba se kladiti na opičene umetnike. Meni su uzor bili Gala i Dali, oni su mi davali nadu da ima velikih ljubavi koje traju i kod umetnika - rekla je Isidora u jednom intervjuu.

U Nebojšu se, priznala je, zaljubila još na prijemnom ispitu.

- Izgledao je zaista jako harizmatično i fensi dok je dežurao na našem prijemnom. Dosta mojih prijateljica, koje su već bile studentkinje, takođe su bile zaljubljene u njega, i stalno su mi pričale gde Pajkić ide u bioskop, a gde u kafanu. Pratile su ga. On je bio vrsta nekog fetiš mladog profesora.

Sve planove koje je imala, Isidora je stavila u drugi plan zbog budućeg supruga.

- Ja sam tada nameravala da ako ne položim prijemni, odem u Meksiko sa jednom svojom simpatijom. Međutim, kada sam videla Pajkića, onako artificijelnog, kao da je Keri Grant u Hičkokovom filmu “Sever, severozapad”, pomislila sam: “Čekaj, ja moram da položim ovaj prijemni.” Prvo smo bili prijatelji. Svakog svog frajera i verenika upoznavala sam sa njim u nadi da će mi reći: “Ma ne, ti si za mene.” Ali, on je Mačka u kineskom horoskopu i prošlo je mnogo godina dok najzad nismo uplovili u našu romansu života.

A ovako je jednom prilikom Nebojša govorio o početku njihove ljubavi:

-Odmah smo se zbližili, bili smo zaista veoma dobri prijatelji, jer sam ja imao taj brak u kom sam još uvek bio zbog deteta. Mislio sam da dete mora da napuni četiri ili pet godina, da ima neka svoja sećanja, svoje biće, a bilo mi je nezgodno da to prepustim samo drugom roditelju. Mada, sad znam da posle lošeg početka nema dobrog rešenja. Kad je otvaranje loše, nema te sredine partije koja može da izvadi stvar, nego, što bi rekli poklonici šaha, sledi paklena završnica. Zatim, pošto sam legalista, a Isidora je bila u teškoj situaciji, nisam nikako mislio da kao profesor i studentkinja možemo da imamo vezu, mada mi ona stalno prigovara za to, iako zna da je tačno. Moj argument je to što bi ona, da se smuvala s profesorom, ostala bez cele svoje literature, jer mnogi njeni romani imaju taj zaplet s početka studija.-

Nakon toga sve ostalo je istorija. Venčali su se i tokom celog života bili jedno drugom najveća podrška. U braku su dobili dvoje dece, sina Lava i ćerku Vilu Evanđelinu.

Godine borbe sa opakom bolešću

Godinama kasnije, Isidora saznaje da boluje od opake vrste raka. Godinama se uspešno borila sa bolešću, ali je rak ipak bio jači. Umrla je 5. avgusta 2020. godine. Imala je 53 godine.

Tu tragediju njen suprug nikad neće preboleti.

Kako je otkrio njegov sin Lav Grigorije Pajkić u jednom intervjuu, slavni dramaturg je najteže podneo odlazak književnice.

- Nema želju za pojavljivanjem u javnosti i davanjem izjava. Njemu je Isidorina smrt možda i najteže pala. Bili su partneri kroz život tri decenije, sudbine su im bile toliko uvezane da jedno bez drugog nisu mogli da funkcionišu. Otkako nas je mama napustila, često ponavlja da je sve postalo besmisleno - ispričao je voditelj za "Hello".

Autor: M.M.