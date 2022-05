KAO PRESLIKANI! Ovo je Janin brat koji ju je sa 14 godina odveo u kafanu!

Danas mu je rođendan.

Popularna pevačica Jana Todorović odrasla je u mestu Babin Most, u skromnoj kući, sa roditeljima i bratom. Kako su bila teška vremena, ona je rano počela da peva, a malo ko zna da je muziku zavolela baš zbog starijeg brata Dejana.

Članovi njene porodice ne vole medijski da se eksponiraju, te tako javnost nije imala mogućnost da upozna bilo koga od njih. Jana je iskoristila jedinstvenu priliku da pokaže rođenog brata i to baš na njegov rođendan.



Naime, pevačica je pozirala sa bratom i sestrom Danijelom, te je tako čestitala bratu divan dan. A ono što je evidentno jeste koliko liče.



Dejan je muška verzija svoje sestre Jane, identične su građe i imaju gotovo preslikane crte lica.

On joj je bio velika podrška u svemu, sa njim je Jana načinila svoje prve pevačke korake, a kada joj zafali novca, uvek je tražila od njega.



- Svi su bili u čudu kako žensko dete da uđe tako rano u kafanu, ja to tada nisam razumela, ali mojih roditeljima nije bilo lako. Tata nas je vozio na sve nastupe. Dovoljno mi je bilo da mi tata da za jednu pljeskavicu. Honorar ne znam koliki je bio, ali negde oko 10 maraka, to je danas oko 5 evra. U to vreme je moj brat krio novac, nikome to nije dao, kada zafali, ja sam tražila od njega - ispričala je Jana u emisiji „Sceniranje“.

Autor: Pink.rs