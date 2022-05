KEBINA BIVŠA LJUBAVNICA OSULA PALJBU PO PEVAČU: Zarađuje 80.000 DOLARA mesečno, a alimentaciju plaća 150 EVRA! BRUKA I SRAMOTA!

Nije ga štedela!

Folk pevač Dragan Kojić Keba ima vanbračnu ćerku Inu koju je dobio iz veze sa Ljiljanom Jevremović.

Ona je dugo pokušavala da dobije sva prava za dete i uporno se borila za alimentaciju, a kako se priča, Keba nikada nije upoznao, niti želeo da vidi svoju ćerku.

Ljiljana je u jednoj emisiji otkrila da Keba iako zarađuje desetine hiljada dolara mesečno, za alimentaciju izdvaja tek 150 evra.

- Apsolutno da nemaju kontakt osim toga što je izdržava. Uplaćuje svakog određenog datuma u mesecu određen iznos, ni dan ranije, ni dan kasnije, ni dinar manje, ni dinar više. Ja sam se tu povukla, oni to rade nezavisno od mene. Taj iznos je sud naložio. Prvi iznos je bio do sedme godine, drugi od sedme godine do srednje škole i sad je drugačiji iznos dok studira. To nikada nije poravnato kako treba. Ja imam otvorene sve njegove račune, vidim da mu više puta tokom meseca legne i po nekoliko desetina hiljada dolara, a sud naloži da plaća alimentaciju 150 evra. U jednom mesecu, imam dokument da je zaradio 80.000 dolara, a plaća alimentaciju 150 evra - ispričala je Ljiljana voditelju Ivanu Gajiću.

Ljiljana smatra da je Keba pokazao da je zao.

- Njegova bruka i sramota nije što je zao, već što je takav. Ovo mi je već u 21 veku malo čudno. On je pokazao da je zao - rekla je Ljiljana.

Autor: M.M.