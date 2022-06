CELA SRBIJA JE PRIČALA O NJEGOVOM ŽESTOKOM SKANDALU: Sin Olivere Katarine godinama živi u Americi, a evo kako izgleda! (FOTO)

Godinama nije bio prisutan u javnosti.

U romansi sa Miladinom Šakićem, Olivera Katarina dobila je sina Maneta, davne 1971. godine. Mane se bavi slikarstvom, a pre nekoliko godina našao se u žiži javnosti, kada je uvučen u veliki skandal.

Naime, Mane je 2013. tokom jednog konkursa imao incident sa članicom komisije za dodelu sredstava na konkursu za savremene vizuelne umetnosti pa je tada navodno pokušao šamarima da je “opomene” zbog čega je u Ministarstvu kulture tada intervenisala i policija. Mane je u medijima kasnije demantovao da je do incidenta došlo.

Godinu dana pre toga, Mane se u jednoj TV emisiji posvađao sa pevačicom Martom Savić. Slikar je pokušavao da objasni da on nije običan čovek, a Marti je zasmetalo što se izdiže iznad svega. Marta je tada tvrdila da je “čovek, čovek”, a on da ne pripada tom običnom miljeu.

Mane se umetnošću prvo bavio u Srbiji, potom se preselio u Španiju, a sada radi i živi u Americi. Dok je bio u Beogradu, Mane je kratko živeo sa svojom majkom i tom prilikom ona je izjavila:

- Mane je dugo živeo sam, sada mu je nepojmljivo da živi sa majkom. Teško mu to pada. Teško pada i meni iako mi je zadovoljstvo da udovoljavam sinu, kao svakoj majci, da mu kuvam, spremam… Mada se obožavamo, zajednički život je katastrofa! U stvari, ja svoj stan nikada nisam mi imala! Nikad mi to materijalno ni bilo toliko bitno. Stan je imao moj suprug, nasledio ga je moj sin - objasnila je Olivera Katarina, prenosi “Puls”.

Olivera Katarina je, inače, celog života želela sina i sa njim je oduvek u odličnim odnosima. Uprkos velikoj slavi, sin joj je, ipak, najveći ponos i nagrada.

- To je bila najveća radost za mene. Toliko sam bila srećna kada sam rodila sina, i danas sam srećna što ga imam. To me ispunjava. Dužnost svake žene je da se realizuje kao majka, a danas se, nažalost, može čuti među mladima kako je važno ostvariti se, imati karijeru, uspeti, uspeti i samo uspeti… Šta je to, uopšte, uspeh? Kada sve to dođe do nekog nivoa, shvatite kako uspeh ništa ne znači ako nemate normalnu porodicu, ako nemate dete kojim ćete produžiti život. Naše mlade devojke greše što odlažu udaju i trudnoću - ispričala je u jednom intervjuu Olivera Katarina.

