GUTALA KNEDLE KOD AMIDŽIĆA! Tea Tairović izgorela od neprijatnosti, setila se svog P*RNO SKANDALA?! Jedva uspela da izusti OVE REČI (VIDEO)

Nije joj bilo prijatno!

Folk pevačica Tea Tairović u emisiji "Amidži šou" pohvalila se prvim studijskim albumom "Balkanija", koji je objavila pre desetak dana, a potom pocrvenela kada je čula pitanje u okviru igrice "Niz kviz...".

- Navedi jedan događaj iz svog života koji bi rado izbrisala da možeš? - glasilo je pitanje, a svi prisutni u studiju očekivali su da će navesti porno skandal, koji joj je obeležio prošlu godinu, kada je obelodanjen njen privatni video.

Međutim, Tea je ostala dosledna sebi, te ni reč nije želela da kaže o ovom skandalu, čak ni da ga pomene.

- Ima ih bar sto, ali neću reći - pokušala je da se izvadi Tea, a na pomoć voditeljke, koja joj je rekla da može navesti nešto iz detinjstva, nastupa ili s početka karijere, Tea nije posustala.

- Neka, popiću, neću reći - bila je odlučna Tea.

Podsećanja radi, prošlog leta kao bomba odjeknuo je video, koji je preplavio društvene mreže i portale. Na pomenutom snimku, Tea uz pomoć seksualnih pomagala oralno zadovoljava partnera. O svemu što ju je zadesilo nikada nije želela da govori za medije, a jedino je priznala kako se tada nosila sa negativnim komentarima.

- Mislila sam da neke stvari nikada neću preživeti, ali sada se ne obazirem više na njih jer ono što ne vidim, to kao da ne postoji. Ne čitam negativne poruke ili komentare, čim vidim da sadržaj može da me povredi ili iznervira, to preskočim - objasnila je Tairovićeva i otkrila ko joj je pomogao da prebrodi težak period.

Autor: pink.rs