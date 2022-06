U ZADRUZI NIKAD BURNIJE! Dalila i Car ponovo u klinču, Karić se suočio sa Mensurom, dok se Sale Luks ustremio na OVU ZADRUGARKU (VIDEO)

Bilo je svega!

Kao i svakog utorka, tako i ovog, u Zadruzi je sinoć bila luda žurka. Darko Lazić, DJ Neba i Lena Čolak su bili počastvovani gosti zbog rođendana Velikog šefa. Naime, zadrugari su tokom celog dana ima spektakularnu proslavu, pa su samo tu proslava nastavili i u večernjim časovima.

Dalila Dragojević i Filip Car su na početku žurke bili jako raspoloženi. Povod Careve sreće je bio novac, koji je po prvi put imao a Dalila se samo pridružila toj sreći.

Mima Šarac se u izolaciji posvađala sa Markom Osmakčićem. Ona je ceo svoj dan predodredila za probleme, te je tako bilo dok je luda žurka bila na drugoj strani.

Anđelo Ranković se sa Minom Vrbaški i Matejom Matijevićem prisetio svoje bivše devojke Teodore Džehverović. Naime, Anđelo je izneo da su oni bili sa svima u vezi, da se svako mešao. Da se niko nije mešao, bilo bi dobro.

Stefan Karić je prišao Menusuru Ajdarpašiću, kako bi mu rekao da njihovo prijateljstvo nije gotovo, i da se ne brine, samo je dao previše sebe u njegovom ljubavnom odnosu.

Kao što smo već navikli, Filip Car je nege pred kraj žurke ostao bez dinara, izgubivši sve pare na ruletu. Povodom toga, on je bio jako besan, Dalila Dragojević nije uspela da ga smiri.

Nakon što se Sale Luks napio, on je otkrio Dejanu Dragojeviću da je ucenio se*som Diju Kostić, kako bi ona ostala u njegovoj blizini, jer je njegovi drugovi ne gotive.

Dalila Dragojević pokazala koliko se dobro provodi na žurki, pa je tim povodom skočila na binu i umislila da je pevačica, zajedno sa MC Aleks.

Sale Luks se "bacio" na posao da smuva novu zadrugarku Diju Kostić. To što je najavio da će biti aktivniji, možemo videti na kontu predhodne noći. On je njoj zamerio Nikolu Grujića Gruju i rekao joj da oni pričaju očima od početka njenog ulaska. Takođe je uhvatio za ruku i tako šetao sa njom. To muvanje je trajalo jako kratko i na kraju, Sale je uspeo da poljubi Diju.

I kako bi noć protekla da se ne desi bar jedna svađa Dalile Dragojević i Filipa Cara. Njih dvoje se malo slažu, pa se malo svađaju i to tako ide u krug i u krug.

Dok je na jednom kraju bila svađa, na drugom kraju je bilo iopšte ludilo. Stefan Karić je odlučio da proslavi rođendan Velikog šefa kako dolikuje, pa je tim povodom napravio nezaboravan provod u dvorištu Bele kuće.

Filip Car se nije zaustavio, pa je u pušionici nastavio da Dalili Dragojević ispira mozak sa pričama koje priča već par meseci. Naime, Dalila je ubeđena da je Filip napravio ceo haos zbog gubitka na ruletu, Car je ubeđen u spuprotno.

Za sami kraj, Marijana Zonjić je dobila neverovatnu inspiraciju da zapeva i nastavi da se veseli u ranim jutarnjim časovima.

Autor: A. S.