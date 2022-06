'TO NISAM DEMANTOVALA JER...' Tijana Dapčević iskreno o glasinama da ju je MUŽ VARAO

Sada je prvi put javno progovorila o bolnoj temi.

Pevačica Tijana Dapčević godinama je u skladnom braku sa svojim suprugom Milanom, sa kojim ima sina Vuka, a u intervjuu za Hit prisetila se kako je počela njihova ljubav.

- Upoznala sam ga u Somboru na košarkaškoj utakmici. Jedva sam čekala kraj, bilo mi je dosadno, sve dok nisam ugledala Milana. Odmah mi je zapao za oko! Nakon deset dana uspela sam da ga upoznam, a posle 15 dana smo se smuvali i odmah počeli da živimo zajedno u Somboru. Milan je uvideo da mi je naporno da zbog posla svaki dan putujem za Beograd, pa smo se dogovorili da se preselimo. Evo, već 22 godine živimo zajedno u glavnom gradu Srbije.

Ljubav na prvi pogled zasenili su skandali. Mediji su nekoliko puta pisali da se par razvodi zbog prevare.

- Pisalo se da me je Milan varao, ali nisam demantovala jer nas tako nešto ne zanima. Niti je on mene varao, niti sam ja njega! Sve ove godine nisam pogledala drugog muškarca, jer u mom mužu imam sve! To je bila i ostala ljubav na prvi pogled. Možda sam ga prevarila sa Džonijem Depom, Metjuom Mekonahijem, Bredlijem Kuperom, ali u mislima... - priča Dapčevićeva.

Tijana je rođena je i odrasla u Skoplju. Odrasla je sa majkom Brankom, ocem Velkom i sestrom Tamarom.

- Živela sam u oazi mira u Makedoniji, dok je u bivšoj Jugoslaviji besneo rat. Stanovali smo u centru Skoplja i imala sam divno detinjstvo, ali nisam bila razmažena. Kao klinka sam stalno pevala i crtala... U vrtiću sam bila najmirnije dete, ali kada dođem kući, pravila sam pakao roditeljima. Svakakvi nestašluci su mi padali na pamet! Mama kupi cveće i stavi u vazu, a ja ga izvadim i pobacam po kući. Jednom sam samu sebe polila vodom iz vaze i vikala: "Srećna Nova godina!", iako je bilo leto. Da budem iskrena, u vrtiću sam sa četiri godine uradila nešto loše. Sipala sam drugarici hranu na vrat. Nije htela ništa da jede, pa joj je vaspitačica zapretila: "Ako ne pojedeš ručak, sipaću ti hranu za vrat!" Pošto nije htela da okusi ručak, prosula sam hranu po njoj. Mada je rođena u Skoplju, progovorila je na srpskom jeziku. - Mama mi je iz Crvenke, pa sam često bila kod babe i dede u Srbiji. Prve reči sam izgovorila na srpskom, pe tek onda na makedonskom. Kao mala, silno je želela da dobije sestru! Čekala je deset godina da joj mama i tata ispune tu želju. - Govorila sam im da neću "barbike" i lutke, već samo sestru Tamaru. To sam ponavljala svaki dan, sve do moje desete godine, kad se ona rodila. Bila sam presrećna! Tamara je moja druga polovina, moje sve... Vezane smo kao creva, volim je najviše na svetu. Kada sam bila u pubertetu, dobila je nekoliko puta batine od mene. Dešavalo se da mi smeta kad mi dođe društvo, pa sam to morala da rešavam tako što je pretučem. Oprostila je ona meni sve to...

