KENAN I RIALDA PONOVO NA ISTOM MESTU! Tahirović tajno stigao u Beograd, evo gde smo ga uhvatili (PAPARACO)

Da li će doći do susreta dvoje bivših partnera?

Kenan Tahirović, bivši učesnik “Zadruge”, redovno se iz svog rodnog Sarajeva javlja svojim pratiocima na Instagramu, međutim on se u tajnosti vratio u srpsku prestonicu, gde ga je fotografisao naš paparaco.

Bivšeg zadrugara uhvatili smo u gluvo doba noći, u najstrožem centru Beograda, gde se sam šetao i sve vreme kuckao poruke na mobilnom telefonu, a nema sumnje da će se mnogi, koji su tokom njegovog učešća u rijalitiju podržavali ljubav s pevačicom Rialdom Karahasanović, zapitati da li je došao da sa njom pokuša da izgladi nesuglasice i njihovoj ljubavi daju još jednu šansu, budući da je Rialda živi u gradu u koji je sada došao on.

Podsetimo, njihova veza okončana je pre više od pola godine na skandalozan način - navodnom tučom. Rialda je tada za Pink.rs priznala da je Kenan fizički nasrnuo na nju.

- Istina je da se desio incident. I sve što ću reći na ovu priču, kao i na sve vezano za njega je da je taj čovek mrtav za mene, pa ću na ovaj način i zamoliti ovako javno da me svi poštede bilo kakve priče o njemu, kao i pitanja na koja ne želim više da dajem odgovore. Žao mi je što se za ovo saznalo preko medija, iako nisam neko ko podržava da se na ovakve stvari ćuti. Ja jesam jaka, hrabra i karakterna žena, i moja poruka će uvek biti jasna da sve žene treba i moraju da se suprotstave i sklone se od bilo kakvog vida fizičkog i psihičkog nasilja, ali ja prosto nemam više snage da bilo šta objašnjavam i da nastavljam agoniju koja traje sve vreme od našeg izlaska, zato sam i izabrala ćutanje. Želim da nastavim svoj život dalje uzdignute glave, i da pokušam da nađem mir u narednom periodu - zaključila je Rialda tada za Pink.rs.

Svoju verziju priče tada rekao je i Kenan, koji tvrdi da su Rialdini navodi neistiniti.

- Posvađali smo se, došlo je do toga, udarila me u desnu sljepoočnicu. Ja znam da je jesam zakačio, ali nisam htio da je udarim. Sve se dogodilo dok sam vozio, podigao sam ruku da se odbranim od narednog udarca i u tome sam je zakačio. Ja sam znao čemu ta naša svađa vodi. Imam audio snimak, gde se čuje ko je koga udario i šta je ko kome govorio. Ona je mene udarila i postavio sam ruku da me ne udara dalje. Ona ima PR ekipu koja tako radi. Blam mi je da pričam o tome, jer sam ja bio s njom. Znao sam čemu ovo vodi, sad joj pjesma izlazi, i njen novi brend, tako da njoj treba hajp. Ako dođe do kraja objavit ću ovaj razgovor, gde se sve dobro čuje. Glupo mi je što je ovakva svađa izašla u javnost, smešno mi je da govori da je neko čuo s nekog sprata. Ima poligraf, koji može da otkrije ko je koga udario i kako je sve bilo - tvrdi Tahirović

Rialda je, inače, u međuvremenu našla novog dečka, kog je predstavila javnosti putem društvenih mreža.

