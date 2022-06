KONAČNO PRIZNAO DA LI JE NA KOCKI IZGUBIO 6.000 EVRA: Mitar Mirić otkrio istinu, pa spomenuo pokojnog Sinana i turneju u Americi!

Evo da li su glasine istinite!

Pevač Mitar Mirić pojavio se na jednom događaju i tom prilikom progovorio o brojnim temama. Na pitanje da li mu se i dalje žene udvaraju, Mitar Mirić je rekao:

- Ma ne, ma kakvi, to je nekad bilo, sada ne. Ja imam kod kuće ženu, ćerku i unučad. Sada je sve samo profesionalno. Žene me vole, volim i ja njih ali mi se više ne udvaraju zaista - rekao je Mitar, a onda se osvrnuo na priču da je navodno prokockao čak 6.000 evra, što je on oštro demantovao.

- To je jedina stvar koju sam ja demantovao u svojoj karijeri. Nikada u kockarnicu nisam ušao, ne volim to i bežim od kocke. Kada sam bio na turneji u Las Vegasu sa pokojim Sinanom Sakićem, pa kažu ne možeš da odeš u Vegas a da ne kockaš, ma kakvi, ni tamo nisam ušao. Zaista sam veliki protivnik takvih stvari - rekao je Mirić.

Autor: M.K.