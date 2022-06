BIVŠI MUŽ EMINE JAHOVIĆ ODREŠIO KESU ZA DRUGO VENČANJE! Mustafa Sandal za svadbu daje pola miliona evra, a evo koliko duguje za alimentacije!

Pevač će se u petak oženiti verenicom Melisom Sutšupur (31) u Rimu, a potom će napraviti trodnevnu gala proslavu u Marmarisu.

Mustafa Sandal (52) pravi svadbu od pola miliona evra iako bivšoj supruzi Emini Jahović (40) duguje alimentaciju za čak 39 meseci i plate za radnike na imanju u Istanbulu! Turski pevač će se u petak oženiti verenicom Melisom Sutšupur (31) u Rimu, a potom će napraviti trodnevnu gala proslavu u Marmarisu.

Sandal je spreman da na venčanje i svadbu potroši ogroman novac iako majci svojih sinova Jamana (13) i Javuza (10) duguje čak 101.880 evra! - Mustafa i Melisa venčaće se 3. juna u Rimu, i to u ambasadi Turske! Odlučili su se za taj grad, jer im je omiljen, a i da bi izbegli turske medije, koji ih prate u stopu. Sandal je rešio da posle intimne ceremonije, napravi luksuzno slavlje u hotelu u Marmarisu 10, 11. i 12. jula. Na njemu će okupiti više od 300 ljudi. Prvog dana će organizovati "grčko veče" u restoranu hotela, a narednog će ponoviti ceremoniju venčanja u bašti i spustiti se do plaže na zabavu. Trećeg dana je ručak za sve goste... Mustafa će za ovo zadovoljstvo morati da izdvoji čak pola miliona evra, ali očigledno ne žali novac kad je reč o novoj devojci - priča dobro obavešten izvor za Informer.

Prema njegovim rečima, to ne bi bio problem da Sandal ne duguje ogroman novac pop zvezdi, s kojom je proveo 14 godina.

- Mustafa je posle razvoda obećao Emini da će plaćati mesečnu alimentaciju od 1.130 evra, ali i finansirati radnike na imanju na kom živi ona s decom, odnosno plate vozača, baštovana, sobarica... Za te troškove je namenio 1.700 evra mesečno. Sve je plaćao nekoliko meseci i onda odjednom prestao. Trenutno joj za alimentaciju duguje 40.680 evra, a za za plate radnicima 61.200 evra. Tužila ga je sudu zbog toga, a on se vadio da je zbog korone u teškoj finansijskoj situaciji. Ovim je pokazao da nije! - priča naš izvor i dodaje da je Jahovićeva poludela kad je saznala koliko je novca njen bivši spreman da potroši na novu suprugu:

- Mnogo je besna na Mustafu! Krivo joj je što uopšte ne brine o njoj i sinovima, a rasipa pare na Melisu. Već neko vreme nije pozvao telefonom Jamana i Javuza ni da ih čuje, a nisu pozvani ni na očevu svadbu. Mnogo joj je krivo zbog toga.

Emina kaže da je njen bivši muž očigledno slagao da je imao finansijske probleme:

- Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega!

Emina i Mustafa su na sudu zbog alimentacije, ali bitku vode i oko kuće i muzičkog studija! Bivši supružnici najveću bitku vode oko vile na Bosforu, vredne 16 miliona evra, i studija koji su kupili za četiri miliona evra. Njihova kuća je jedna od najlepših u Turskoj. Ima dva bazena, golf teren, teretanu, šest spavaćih soba i prelep pogled na grad.Mustafa Sandal (52) pravi svadbu od pola miliona evra iako bivšoj supruzi Emini Jahović (40) duguje alimentaciju za čak 39 meseci i plate za radnike na imanju u Istanbulu!

Turski pevač će se sutra oženiti verenicom Melisom Sutšupur (31) u Rimu, a potom će napraviti trodnevnu gala proslavu u Marmarisu.

Sandal je spreman da na venčanje i svadbu potroši ogroman novac iako majci svojih sinova Jamana (13) i Javuza (10) duguje čak 101.880 evra! - Mustafa i Melisa venčaće se 3. juna u Rimu, i to u ambasadi Turske! Odlučili su se za taj grad, jer im je omiljen, a i da bi izbegli turske medije, koji ih prate u stopu. Sandal je rešio da posle intimne ceremonije, napravi luksuzno slavlje u hotelu u Marmarisu 10, 11. i 12. jula. Na njemu će okupiti više od 300 ljudi. Prvog dana će organizovati "grčko veče" u restoranu hotela, a narednog će ponoviti ceremoniju venčanja u bašti i spustiti se do plaže na zabavu. Trećeg dana je ručak za sve goste... Mustafa će za ovo zadovoljstvo morati da izdvoji čak pola miliona evra, ali očigledno ne žali novac kad je reč o novoj devojci - priča dobro obavešten izvor za Informer. Prema njegovim rečima, to ne bi bio problem da Sandal ne duguje ogroman novac pop zvezdi, s kojom je proveo 14 godina.

- Mustafa je posle razvoda obećao Emini da će plaćati mesečnu alimentaciju od 1.130 evra, ali i finansirati radnike na imanju na kom živi ona s decom, odnosno plate vozača, baštovana, sobarica... Za te troškove je namenio 1.700 evra mesečno. Sve je plaćao nekoliko meseci i onda odjednom prestao. Trenutno joj za alimentaciju duguje 40.680 evra, a za za plate radnicima 61.200 evra. Tužila ga je sudu zbog toga, a on se vadio da je zbog korone u teškoj finansijskoj situaciji. Ovim je pokazao da nije! - priča naš izvor i dodaje da je Jahovićeva poludela kad je saznala koliko je novca njen bivši spreman da potroši na novu suprugu:

- Mnogo je besna na Mustafu! Krivo joj je što uopšte ne brine o njoj i sinovima, a rasipa pare na Melisu. Već neko vreme nije pozvao telefonom Jamana i Javuza ni da ih čuje, a nisu pozvani ni na očevu svadbu. Mnogo joj je krivo zbog toga.

Emina kaže da je njen bivši muž očigledno slagao da je imao finansijske probleme:

- Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega!

Sude se oko kuće i studija Emina i Mustafa su na sudu zbog alimentacije, ali bitku vode i oko kuće i muzičkog studija! Bivši supružnici najveću bitku vode oko vile na Bosforu, vredne 16 miliona evra, i studija koji su kupili za četiri miliona evra. Njihova kuća je jedna od najlepših u Turskoj. Ima dva bazena, golf teren, teretanu, šest spavaćih soba i prelep pogled na grad.

Autor: M.K.