BIO JE ŽENSKAROŠ! Ermina Pašović otkrila šta misli o se*s aferi Marijane i Karića, pa oplela po Misici: NIJE KARMA, ALI ZASLUŽUJE!

Veruje u njega!

Goruća vest i nova afera koja trese domaću javnost je navodni se*s Marijane Zonjić i Stefana Karića koji se dogodio juče u ranim jutarnjim časovima. Naime, najverniji fanovi najgledanijeg rijaliti formata u regionu, tvrde da su u 'šteku' kod ekonomskog dvorišta, Marijana i Stefan imali aferu, pa se na dalje pravili kao da se ništa nije dogodilo.

Tim povodom stupili smo u kontakt sa Erminom Pašović kako bismo je upitali šta ona misli o novnastaloj situaciji i kako gleda na to:

- Sve dok ne vidim da su imali, za mene nisu. Poznavajući Stefana on to nikad ne bi uradio, jer ipak je on prošao sve i svašta. Znam da se vodi onom narodnom " Ne radim ono što ne želim meni da rade", a pritom Marijana nije tip devojke sa kojom bi on bio, čak i da je solo. U jedno sam sigurna da Karić Stefan ne vara! Pričali smo mnogo na tu temu i znam i zašto to ne radi, iako je Bio zenskaroš, ali zadnje 3 godine su ga baš promenile - rekla je Ermina.

Što se tiče lisice. nije karma, sve i da zaslužuje, ne bi se njoj tu ništa vratilo, nego Stefanu.. On bi ispao najgori, a pritom je ona ta koje je ostavila bivšeg, iako se vadi da ga nije prevarila, mada nismo svi isti, ne počinje prevara za svakog na isti način. Za pojedine je prevara samo fizička, a za psiohopate kao za mene je i kad kreneš da misliš o tome - dodala je Ermina.

