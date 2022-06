'E, GLUPERDO...' Sanja Stanković uputila brutalnu PORUKU Anđelu, nakon njegovog EMOTIVNOG SLOMA u Rajskom vrtu! (FOTO)

Nije mogla da prećuti!

Anđelo Ranković danas je tokom razgovora sa Drvetom mudrosti imao emotivni slom i prolio more suza zbog situacije koja mu se desila sa Dalilom Dragojević, ali i sukoba sa prijateljicom Jovanom Tomić Matorom, zbog komunikacije sa MC Aleks.

Tim povodom oglasila se i bivša zadrugarka i voditeljka sa RED televizije, Sanja Stanković i uputilna brutalnu poruku Rankoviću.

Naime, ona je na Instagram storiju objavila fotografiju, dok je Anđelo ronio suze u Rajskom vrtu, pa u sve to uplela i bivšeg zadrugara, Đorđa Milutinovića.

Eee gluperdno.. jedini prijatelji smo ti bili Đole i ja prošle godine. Sve dođe na svoje kad-tad - napisala je Stankovićeva.

Podsećamo, Sanja je u četvrtoj sezoni "Zadruge" nakon bliskog druženja ušla u vezu sa Anđelom, što ih je dovelo u žestoke sukobe sa Matorom. Njihova veza potrajala je svega nekoliko dana, a on je nakon toga izgladio odnose sa Tomićevom, ali očigedno to nije potrajalo. Anđelo i Matora poslednjih par dana imaju žestoke svađe, jer ona ima sumnje da on ponovo flertuje sa njoj bliskom osobom, MC Aleks.

Autor: A. N.