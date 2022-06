SLAVNI STIVEN KING ODUŠEVLJEN ĐURIČKOM! Pisac se oglasio na društvenim mrežama i pohvalio ulogu našeg glumca u američkoj HIT SERIJI! (FOTO)

Čuveni pisac Stiven King po svemu sudeći i te kako uživa u četvrtoj sezoni Netfliksove hit serije "Stranger Things" (Čudnije stvari), a ne krije da je oduševljen likom prevrtljivog ruskog švercera Jurija, kojeg igra naš poznati glumac Nikola Đuričko.

Ove reči Stivena Kinga imaju posebnu težinu kada se ima u vidu da su upravo ekranizacije njegovih romana bile glavna inspiracija braći Dafer za pomenutu hit seriju.

STRANGER THINGS: I love that slimy, slinky Russian guy, Yuri. He deserves his own show. Like BARRY, only Russian.