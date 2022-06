Bez dlake na jeziku!

Šerif Konjević otkrio je detalje iz svog života i karijere, a dotakao se i svojih kolega sa estrade. Već je poznato da su Haris Džinović i Šerif Konjević u zategnutim odnosima godinama, a legendarni Konjević nije krio da mu je žao što je tako. Razlog je taj što je Haris u jednoj emisiji rekao da Šerif Konjević kopira Šabana Šaulića i to bezuspešno.

- Ja imam i snimak gde je on rekao da ja čitavog života kopiram šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, ja sam radio sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovek - kaže Konjević.

- Nemam ništa protiv Džinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako peva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio - kaže Konjević.

- Ja njega volim i cenim, mi smo se sretali i posle toga, ali on nešto zateže - kaže Šerif Konjević.

Pevač se osvrnuo i na Darka Lazića i njegovo ponašanje u javnosti.

- Moraš malo misliti glavom, nije ona samo za češljanje. Ako svi znamo da su alkohol i droga loši... Ne kažem ja samo za njega, da se razumemo. On je meni fin i drag momak - rekao je Konjević i dodao:

- Ako ti se ponove stvari, znači do tebe je, nije do automobila. Ipak, divan je momak i ima karijeru, treba da uživa u životu i želim mu iskreno svu sreću - rekao je Konjević.

Autor: M.K.